AZZA présente le CAST Mid-Tower ATX PC Case avec coque extérieure amovible et cadre indépendant.

AZZA, une grande marque de boîtiers et d'accessoires informatiques, présente le boîtier CAST ATX pour PC qui réimagine la conception d'une tour intermédiaire traditionnelle. Le CAST est doté d'une coque extérieure amovible qui donne un accès complet à l'intérieur pour une installation sans effort. Une fois entièrement construit, le design unique de l'aile peut être complètement étendu, ne nécessitant aucun outil pour accéder à l'intérieur, ou fléchi pour une meilleure circulation de l'air. Le CAST peut même être retourné pour une orientation à 90 degrés.











La conception du CAST consiste en un cadre indépendant et une coque extérieure avec deux panneaux articulés qui permettent un accès complet au matériel pour l'entretien et le nettoyage, et un panneau frontal facile à verrouiller. Lors de la construction du système, l'ensemble de l'enveloppe peut être facilement retiré pour éviter tout dommage accidentel. Cela signifie également que la coque peut être travaillée de manière indépendante à des fins de personnalisation.















Conception unique des ailes pour un accès facile



La coque unique comporte des panneaux supérieurs et inférieurs articulés, créant des ailes qui s'enroulent autour du cadre pour former le panneau latéral gauche. En position fermée, le CAST offre un aspect minimaliste avec une fenêtre découpée qui met en valeur la carte graphique. Lorsqu'elle est ouverte, elle donne accès à l'intérieur et offre également une option de plein air pour améliorer la circulation d'air interne, qui peut être encore améliorée avec un ventilateur AZZA Hurricane III de 120 mm ARGB à l'arrière, et un refroidissement optionnel pour 2x 240/ 3x 120 mm ou jusqu'à un radiateur 280/360 à l'avant.



Orientation à 90 degrés



Un autre avantage du panneau à charnières est que le boîtier peut être tourné de 90 degrés, debout avec le panneau arrière vers le bas, ce qui donne au CAST un tout nouveau look pour exposer le matériel installé à l'intérieur. Avec suffisamment d'espace sur le panneau arrière et une ouverture sur le panneau latéral droit pour faire passer les câbles, il est facile de réaliser une installation propre tout en rompant avec la position traditionnelle de la tour.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Le prix est de : 209.99 Dollars.



TECHPOWERUP