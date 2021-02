BIOSTAR annonce les cartes mères Intel de la série H510.



BIOSTAR, un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle série de cartes mères H510 conçues pour faire fonctionner les derniers processeurs Intel Rocket Lake-S de 11e génération. Introduites sur le marché sous la forme de deux modèles Micro-ATX, les cartes mères H510MH/E 2.0 et H510MX/E 2.0 sont conçues pour être le meilleur choix pour une utilisation professionnelle et occasionnelle. Basées sur l'architecture monopuce H510 d'Intel, ces cartes mères sont prêtes à libérer le véritable potentiel des derniers processeurs Intel de 11e génération.







Dotée de toutes les caractéristiques essentielles, la nouvelle série H510 provient d'une lignée de cartes mères BIOSTAR immensément populaires utilisées dans le monde entier dans de nombreux bureaux et qui allient une technologie de pointe à une durabilité éprouvée pour des solutions professionnelles intelligentes. Conçues pour optimiser tout flux de travail professionnel, les cartes mères de la série H510 apportent les dernières technologies pour les utilisateurs comme PCIe 4.0 et WiFi 6 optimisées à la perfection avec la protection et la stabilité de la technologie Super Hyper PWM exclusive de BIOSTAR. Les deux cartes mères prennent en charge la mémoire DDR4 double canal, optimisée pour fonctionner jusqu'à 64 Go et une vitesse d'horloge maximale de 2933 MHz.











Des fonctions supplémentaires comme le LAN Intel GbE et la prise en charge de l'USB 3.2 Gen1 rendent la série H510 très efficace et conviviale.



En ce qui concerne les entrées/sorties arrière, les deux cartes mères sont bien pensées, avec tous les éléments essentiels emballés dans une disposition presque identique. Les cartes mères de la série H510 sont équipées d'un seul clavier PS/2 et d'un port souris PS/2 spécialement intégré pour les utilisateurs qui cherchent à connecter une souris ou un clavier plus ancien au système.



Deux ports d'antenne WiFi intégrés offrent une méthode pratique de connexion à Internet sans fil. Un port LAN GbE unique, alimenté par la technologie Intel I219V, permet un accès réseau câblé plus traditionnel.



De plus, les deux cartes mères sont équipées d'un seul port HDMI et d'un port VGA. Le H510MX/E 2.0 contient un port DVI-D supplémentaire, offrant de multiples options pour la connectivité d'affichage.



Les cartes mères de la série H510 ont également 2 ports USB 3.2 (Gen1), 4x ports USB 2.0 pour des transferts de fichiers rapides. Le chipset ALC897 alimente les 4x ports de sortie audio fournis dans les deux cartes mères, capables de sortir 7.1 canaux, audio haute définition pour une expérience utilisateur immersive.



En conclusion, si vous êtes un utilisateur à la recherche de la meilleure carte mère pour une utilisation professionnelle, les cartes mères H510MH/E 2.0 et H510MX/E 2.0 de BIOSTAR sont le meilleur choix du marché. Qu'il s'agisse d'une intégration de système pour maintenir votre entreprise à jour ou pour une consommation occasionnelle de contenu comme regarder des émissions de télévision et des films en ligne comme YouTube ou Netflix, les nouvelles cartes mères de la série H510 de BIOSTAR sont un choix judicieux.



Voici les fiches techniques :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP