XFX nous propose des nouvelles cartes graphiques : Les Radeon RX 6800 QICK 319.



Voici la première photo de la carte graphique "Big Navi" de la XFX Radeon RX 6800 QICK 319, conçue sur mesure. Au moment où nous écrivons ces lignes, la carte ne figure pas sur le site web de XFX, mais a été découverte par Paweł Maziarz, qui l'a comparée à la RX 6800 MERC 319. Un détaillant suédois propose la carte au prix de 8 990 SEK (environ 1 070 Dollars), taxes comprises. À première vue, le QICK 319 semble identique au MERC 319, jusqu'à ce que l'on prête attention à l'enveloppe plus froide, en particulier à son bord supérieur. La grande saillie en forme de trapèze de la glacière, qui porte le logo illuminé "Radeon RX 6800" sur le MERC 319, a disparu. Une autre saillie en forme de parallélogramme, près des connecteurs d'alimentation, a été retirée.











Ceux-ci devraient permettre au dissipateur de chaleur de s'évacuer plus librement. De plus, le logo XFX sur le bord de la carte, près des connecteurs d'alimentation, n'est pas éclairé. Ces changements, en particulier la réduction des coûts grâce au logo XFX, indiquent la probabilité que le QICK 319 soit positionné un cran en dessous du MERC 319, malgré le fait qu'il dispose d'un refroidisseur à respiration plus libre ; et un domaine où XFX pourrait différencier les deux cartes est l'overclock d'usine, qui pourrait être légèrement inférieur au MERC 319. Il reste à voir si XFX conçoit les produits QICK 319 sur la base des modèles RX 6800 XT et RX 6900 XT, qui sont plus performants.



