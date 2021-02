Les sorties Netflix de la semaine #42.







Tiffany Haddish presents : They Ready – saison 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Sélectionnés avec amour par Tiffany Haddish, six humoristes font une brillante démonstration de leur verve dans cette série de stand-up bien décapante.



Hache – saison 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : À Barcelone dans les années 1960, Helena séduit un dangereux chef du trafic d’héroïne et acquiert les compétences nécessaires pour gravir les échelons.



Cinquante nuances plus claires



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Anastasia se lance dans une carrière d’écrivain, tandis que Christian renégocie les termes de leur relation. Mais des forces extérieures s’emploient à les séparer.



Pole Dance – Haut les corps



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Désireuses de se réapproprier leur corps et leur vie, des femmes en quête de sens par le mouvement explorent ensemble un intense programme de pole dance.



VON GURU