Nous examinons une nouvelle révision du SSD Corsair MP600 PCIe Gen 4.0 ; il s'agit du modèle CORE, qui figure parmi les SSD NVMe les plus performants que nous avons testés à ce jour, avec des niveaux de performance de 5 Go/sec. Corsair essaie de proposer une gamme de produits plus compétitive en termes de prix ; voyez, la version de 2 To testée coûte 16 cents par Go. Dans ce cycle, cependant, il y a un rebondissement car l'unité de stockage est basée sur QLC NAND. Mais ce n'est pas tout, Corsair a annoncé la disponibilité de plusieurs nouveaux produits SSD. La série Core offre des performances à haut débit de l'ordre de 5 Go/sec à des prix plus abordables, mais il y a aussi un modèle PRO et HXE de classe enthousiaste avec un nouveau contrôleur Phison et de telles unités de stockage peuvent atteindre un pic de 7 Go/sec. Oui, c'est fou ce que nous sommes en 2021 avec des chiffres de performance qui volent partout comme si de rien n'était.



Ci-dessous un aperçu rapide des nouveaux codes SKU (produits) et des prix :



- CSSD-F1000GBMP600COR 1 To : 159.99 euros,

- CSSD-F2000GBMP600COR 2 To : 319.99 euros,

- CSSD-F4000GBMP600COR 4 To : 649.99 euros,

- CSSD-F1000GBMP600PRO 1 To : 229.99 euros,

- CSSD-F2000GBMP600PRO 2 To : 439.99 euros,

- CSSD-F2000GBMP600HXE 2 To : 464.99 euros.



Vous pouvez voir que notre SSD CORE 2 To testé obtiendra un PDSF de 320 EUR ; divisez-le par 2048 Go, et vous remarquerez que vous payez 16 cents par Go. Les modèles CORE et PRO sont évidemment tous destinés à être installés dans un emplacement de connecteur PCIe Gen 4.0 x4 m.2. Et oui, vous pouvez aussi l'installer dans n'importe quel PC compatible PCIe 3.0 ; cependant, si vous l'installez dans un PC basé sur Ryzen 3000/5000 avec un chipset compatible, un peu de magie se produit lorsque vous utilisez des nombres de 5000 Mo/s et plus par rapport au seuil de 3000 Mo/sec, tout cela grâce à l'interface PCIe 4.0 et un peu de TLC, enfin de QLC ... de Phison et Toshiba/Kioxia.



À l'époque, Corsair a lancé la série MP600, maintenant plus ancienne, à environ 25 centimes par Go ; vous pouvez maintenant acheter le modèle de 1 To, 2 To et même 4 To à ce prix de 16 centimes par Go. C'est un progrès ... cependant, le QLC NAND sera assorti de quelques réserves, l'endurance étant le dilemme le plus magnanime. Notre modèle 2 To a une valeur classée de 400 TWB. Pas mal, mais certainement pas des tas non plus. Un deuxième problème avec la QLC est sa performance d'écriture inférieure ; cela crée des trous d'écriture où beaucoup de données sont écrites et ralentit. Nous pouvons déjà vous dire, cependant, que ce problème a été contourné grâce à un cache pSLC combiné à un tampon DRAM. Les spécifications sont fabuleuses, les chiffres à perte de vue, mais cet appareil va-t-il fournir ce qu'il prétend ?



- Lecture séquentielle maximale - jusqu'à 4950 MBps,

- Écriture séquentielle maximale - jusqu'à 3700 MBps,

- 4KB lecture aléatoire - jusqu'à 380K IOPS (QD32),

- 4KB écriture aléatoire - jusqu'à 580K IOPS (QD32),

- Endurance (TBW) jusqu'à 400 TBW (modèle 2 To).







Le SSD est un SSD à facteur de forme M.2 de la norme NVMe 1.3 (Non-Volatile Memory Express) ; il a été équipé du nouveau QLC à empilement vertical écrit (4 bits par cellule) NAND. Les performances d'un SSD SATA3 approprié sont aujourd'hui tout simplement excellentes, mais avec les SSD NVMe plus spécialisés, vous pouvez facilement quadrupler les performances, ce qui offre des chiffres sérieux. L'appareil suit un facteur de forme M.2 2280 plus petit (8 cm), de sorte qu'il s'adapte parfaitement à la plupart des cartes mères ATX capables de supporter le M.2.



