Lenovo G27q-20 met les jeux à l'écran comme ils sont censés être vus. En fait, on pourrait presque dire qu'il leur donne vie grâce à un écran de 27 pouces à commutation en plan avec une résolution QHD de 2560 x 1440 qui offre des détails d'une grande netteté et un éclairage réaliste qui brille à 400 cd/m² grâce au décodage HDR1 qui recrée l'image originale en temps réel.



Le jeu est plus fluide et plus rapide que sur un glacier, ce qui lui donne un aspect plus naturel. Et c'est grâce à un taux de rafraîchissement rapide de 165 Hz, un temps de réponse MPRT2 de 1 ms et AMD FreeSync™ Premium3 qui travaillent ensemble pour fournir des images synchronisées en un minimum de temps afin qu'il n'y ait pas d'images bégayées ou déchirées. Pour plonger les joueurs dans un sens plus profond de la réalité, le G27q-20 restitue le monde à l'écran en plus d'un milliard de couleurs, plus que ce que l'œil humain peut différencier, avec son espace couleur de 99% sRGB et ses couleurs 10 bits.



Tout est conçu pour que l'écran soit lisse. Jusqu'au logiciel Artery qui l'accompagne4 - le logiciel de gestion d'affichage exclusif de Lenovo qui permet aux utilisateurs de régler les performances de l'écran pour optimiser le jeu grâce à l'interface pratique de leur PC. Le moniteur peut également protéger les utilisateurs contre la fatigue visuelle numérique grâce à la technologie certifiée TÜV Rheinland Low Blue Light et TÜV Rheinland Flicker Free qui supprime les longueurs d'onde bleues nocives et coupe les scintillements gênants.



Le G27q-20 a un socle en forme de V vectoriel, tout aussi esthétique, qui a été amélioré avec des accents bleus modernes pour ajouter une touche contemporaine à tout espace de bureau. Ce pied soulève la tête de l'écran de 130 mm et l'incline entre -5° et 22° pour que les spectateurs soient toujours dans la position la plus confortable possible et puissent profiter au maximum de leur expérience.



Caractéristiques et avantages



- Ouvrez la voie à la victoire : L'écran de 27 pouces du G27q-20, avec son panneau de commutation en plan, offre des graphismes de jeu époustouflants et non déformés dans les angles de vue les plus larges possibles. À 400 cd/m², les images brillent de mille feux et, grâce au décodage HDR en temps réel, chaque image est restaurée à ses valeurs d'origine pour que chaque scène soit en résonance avec la réalité. Et des couleurs vives et précises sont rendues dans une gamme de couleurs sRGB de 99 % avec des couleurs 10 bits. Grâce à sa résolution QHD 2560 x 1440, chaque détail est net et clair, de sorte que les joueurs ne manqueront jamais d'informations essentielles sur leur mission.



- Faites en sorte que vos mouvements soient fluides : Le mouvement est fluide grâce aux capacités de dessin rapide du G27q-20. Quelle que soit l'intensité du jeu, les joueurs peuvent profiter de mouvements plus fluides grâce au taux de rafraîchissement rapide de l'écran de 165 Hz, de mouvements plus naturels grâce à son temps de réponse MPRT2 minimal de 1 ms et de l'absence de déchirure de l'image grâce à l'AMD FreeSyncTM Premium3 intégré. Désormais, l'éloignement à vitesse maximale ne signifie rien d'autre qu'un mouvement fluide et régulier alors que les images déchirées, le décalage d'image et le flou de mouvement sont tous laissés dans la poussière.



- Jouez dans votre zone de confort : Grâce au logiciel Lenovo Artery4, les joueurs peuvent ajuster instantanément et sans effort les paramètres du moniteur pour obtenir de meilleures performances dans tous les scénarios de jeu. Au lieu d'une interface OSD lente et maladroite, Lenovo Artery4 propose des outils de jeu permettant d'effectuer des réglages fins ou spectaculaires en un clin d'œil. Le G27q-20 est doté d'un identifiant moderne redessiné en fonction de ses performances à l'écran. Son socle Vector V à accents bleus offre plus qu'une esthétique cool, en soulevant l'écran jusqu'à 130 mm et en l'inclinant dans la position idéale pour convenir à tout utilisateur, pour une utilisation continue et confortable. À ce propos, le moniteur protège les yeux des utilisateurs avec autant de soin. Il est doté d'une technologie certifiée TÜV Rheinland Low Blue Light et TÜV Rheinland Flicker Free pour réduire la lumière bleue nocive et le scintillement gênant de l'écran, offrant ainsi une expérience de visionnement confortable et plus saine.



Voici la fiche technique :











Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 15 mars 2021.



Le prix sera de : 369.95 euros.



LENOVO