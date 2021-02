ASUS nous propose une nouvelle carte son : La ROG Clavis.



ROG Clavis USB-C à 3,5 mm DAC de jeu avec AI Noise-Canceling Mic, MQA rendering tech, ESS 9281 QUAD DAC, amplificateur audio et Aura Sync. ROG Clavis est compatible avec les PC, les appareils mobiles et les ordinateurs portables.



















Débloquer une expérience audio premium



Le convertisseur numérique/analogique USB ROG Clavis de poche offre une foule de fonctionnalités permettant de mettre à niveau n'importe quel casque compatible. Son ESS 9281 QUAD DAC avec amplificateur intégré et technologie de rendu MQA (Master Quality Authenticated) vous offre un son de qualité hi-fi, tandis que la technologie de réduction du bruit AI améliore les microphones du casque pour une communication vocale claire.



ROG Clavis est fabriqué en aluminium et dispose d'un éclairage ASUS Aura Sync RGB pour un look haut de gamme. Elle comprend une prise USB-C vers 3,5 mm et un adaptateur USB 2.0 fourni pour assurer la compatibilité avec la plupart des casques et une foule d'appareils.



ESS 9281 QUAD DAC



Le DAC ESS 9281 est doté de la technologie QUAD DAC qui permet un traitement audio sans perte. Chacun de ses quatre DAC consacre une puissance de traitement à un sous-ensemble de la gamme des fréquences audibles, des basses, des moyennes, des hautes et des ultras hautes. Les quatre signaux sont ensuite combinés pour produire un son plus clair avec un rapport signal/bruit impressionnant de 130 dB, et un amplificateur intégré supporte jusqu'à 300 ohms d'impédance. Écoutez chaque détail et profitez d'un son clair et net pour une expérience audio authentique avec ROG Clavis.



Construit en MQA Renderer



Master Quality Authenticated (MQA) est une technologie audio primée qui offre un son de qualité studio et révèle chaque détail de l'enregistrement original. La technologie de rendu MQA de ROG Clavis peut se connecter à un signal de base MQA - y compris ceux des applications de service de streaming mondial telles que TIDAL - et compléter le "déroulement" final d'un fichier musical MQA pour fournir une qualité audio incroyable.



Technologie exclusive d'hyper-sol



La technologie Hyper-Grounding exclusive au ROG utilise un circuit imprimé multicouche et une conception de disposition spéciale pour empêcher les interférences électromagnétiques, ce qui permet d'obtenir un son pur et sans bruit.



Technologie de réduction du bruit de l'AI



ROG Clavis utilise l'IA pour améliorer la communication par casque. Il détecte les sons et les compare à ceux reçus du microphone de votre casque, et les traite pour réduire plus de 500 millions de types de bruits de fond tout en préservant les harmoniques vocales. Cela garantit que votre voix est entendue clairement, même dans des environnements bruyants.



Une performance maximisée



Le ROG Clavis fonctionne avec n'importe quel casque à 4 pôles de 3,5 mm qui comprend un microphone. Pour de meilleurs résultats, associez votre ordinateur portable à un casque équipé d'un microphone unidirectionnel.



Pour de meilleurs résultats, utilisez un casque avec un micro unidirectionnel.



Chipset intégré



Un chipset intégré gère l'ensemble du traitement du son, de sorte que ROG Clavis n'affecte pas les performances de votre PC ou ordinateur portable. Il suffit de le brancher sur n'importe quel appareil pour profiter d'une communication claire dans presque tous les cas de figure.



Une large compatibilité



ROG Clavis dispose d'un connecteur USB-C pour la compatibilité avec les PC, les téléphones mobiles et les consoles de jeux. Pour plus de flexibilité, il comprend également un adaptateur USB 2.0.



ASUS Aura Sync RGB Lighting



L'éclairage RVB personnalisable Aura Sync offre plus de 16,8 millions de combinaisons de couleurs, plus des effets d'éclairage prédéfinis.



Armoury Crate



Le logiciel Armoury Crate offre des commandes étendues et une interface utilisateur intuitive qui permet de régler facilement le DAC USB ROG Clavis. Prenez le contrôle total de votre expérience audio, allumez le microphone anti-bruit AI ou le MQA, activez le surround virtuel 7.1, utilisez l'égaliseur (EQ) pour faire des réglages, appliquez l'équilibrage de niveau des haut-parleurs 7.1 et créez et appliquez facilement des profils audio pour différents types de jeux, comme les tirs à la première personne et les courses. ROG Clavis offre une qualité sonore immersive dans tous les scénarios.



Il est compatible avec les téléphones suivants :







Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 31 mars 2021.



Le prix sera de : 139.90 euros.



ASUS ROG