ARCTIC nous propose : Le BioniX P120 A-RGB Bundle.







A-RGB pour un contrôle total des couleurs







Les 12 LED A-RGB installées dans le BioniX P120 A-RGB sont contrôlables de manière autonome. Le BioniX P120 A-RGB est compatible avec les normes A-RGB communes des principaux fabricants de cartes mères pour une utilisation la plus simple possible. Il peut donc être entièrement éclairé directement via la connexion de la carte mère A-RGB ou via un contrôleur externe et synchronisé avec l'éclairage d'autres matériels.



Installation et extension faciles grâce à la technologie des connecteurs







Les ARCTIC BioniX P120 A-RGB ont une gestion de câble modulaire et utilisent deux connexions : une entrée d'alimentation et une sortie de connecteur. L'ARCTIC utilise pour cela un connecteur à 8 broches qui transmet les signaux du ventilateur et de l'éclairage et simplifie considérablement le câblage *. Le bloc de connecteurs inclus permet également une connexion série sans fil.



* Tous les câbles nécessaires sont inclus.



Paliers lisses de haute qualité







Grâce à une combinaison alliage/lubrifiant développée en Allemagne, le frottement à l'intérieur du roulement est réduit, ce qui augmente l'efficacité. De cette façon, moins de chaleur est générée, il y a moins de bruit dans les roulements et la durée de vie du ventilateur est prolongée.



Optimisé pour la pression statique







Avec le BioniX P120 A-RGB, comme avec toute la série P, l'accent a été mis sur un flux d'air ciblé et une pression statique élevée. Le ventilateur garantit un refroidissement extrêmement efficace, même avec une résistance à l'air accrue. Le BioniX P120 A-RGB est donc particulièrement adapté à une utilisation sur des boîtiers couverts ou des entrées d'air avec filtres.



Un maximum de douceur, un minimum de vibrations







Le bruit de fonctionnement du moteur ARCTIC nouvellement développé est à peine perceptible, même à la vitesse la plus basse.

Grâce à la magnétisation sinusoïdale, le moteur du ventilateur P ne génère que 5 % des vibrations de commutation d'un moteur à courant continu conventionnel. De plus, l'ARCTIC BioniX P120 A-RGB est doté de tampons en caoutchouc sur ses surfaces de contact pour un découplage supplémentaire.



400 à 2300 tr/min régulés par PWM







Grâce à une large gamme de vitesses et à la fonctionnalité du connecteur, la vitesse du ventilateur du BioniX P120 A-RGB peut être contrôlée de manière synchrone avec d'autres ventilateurs. Cela permet de réduire au minimum le développement du bruit tout en garantissant une performance de refroidissement maximale.



Disponible sous forme de bundle ou individuellement







Le BioniX P120 A-RGB est disponible sous forme de ventilateur à boîtier à charnière ou en paquet, comprenant 3 BioniX P120 A-RGB et un contrôleur ARCTICs A-RGB.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible en date du 05 févier 2021.



Le prix est de : 79.90 euros.



ARCTIC