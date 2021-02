Le GPU GALAX GeForce RTX 3090 Hall Of Fame (HOF) Edition franchit la barrière des 3 GHz et bat 16 records du monde.



GALAX vient de lancer hier sa carte graphique haut de gamme GeForce RTX 3090 édition Hall Of Fame (HOF). Conçue pour l'overclocking, la carte repérait de nombreuses solutions de conception intéressantes comme un PCB 12 couches, une configuration de distribution de puissance VRM 26 phases et trois connecteurs de puissance 8 broches. Si vous vous demandiez si une application va utiliser autant de puissance et si tout cela est vraiment nécessaire, ne cherchez plus de réponse, car GALAX a réussi à battre certains records du monde avec sa conception HOF. Selon la société, les cartes envoyées aux overclockers ont réussi à battre 16 records du monde, que vous pouvez trouver ci-dessous.















Des overclockers comme OGS de HwBox Hellas OC Team et Rauf d'Alza OC ont réussi à faire passer leurs cartes HOF au-dessus de la barrière des 3,0 GHz, ce qui représente la première carte graphique GeForce RTX 3090 à atteindre de telles fréquences. Avoir le bon design. OGS a réussi à faire passer le design de la carte HOF à 3015 MHz, tandis que l'overclocker Rauf a réussi à atteindre exactement 3000 MHz.



Vous pouvez trouver leurs entrées HWBOT dans la source : Cliquez ICI et ICI.



VIDEOCARDZ