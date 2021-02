Les spécifications et les prix des processeurs EPYC "Milan" d'AMD ont fait l'objet de fuites.



AMD a pris d'assaut le monde l'année dernière en lançant Zen 3, sa dernière architecture de processeur sur laquelle est basée la série Ryzen 5000. Dotée d'améliorations significatives de l'IPC et d'une augmentation des fréquences de fonctionnement maximales, elle leur a permis de dominer l'espace de bureau des consommateurs. La question est maintenant de savoir s'ils peuvent faire la même chose dans les segments orientés vers les entreprises avec des processeurs EPYC de troisième génération basées sur la même technologie sous-jacente.



Aujourd'hui, par l'intermédiaire du prolifique leaker @momomo_us sur Twitter, arrivent les spécifications et la liste de prix provisoire (canadienne) d'une poignée de futurs processeurs EPYC "Milan" dotés de l'architecture à puces Zen 3 d'AMD. Seuls les modèles équipés de 32 et 64 cœurs sont listés, mais ils formeront l'épine dorsale de la gamme de produits AMD pour les stations de travail et les serveurs aux côtés des modèles à 8, 16, 24 et 48 cœurs. En effet, de nombreux processeurs EPYC Milan sont peut-être déjà en cours de déploiement dans de tout nouveaux serveurs de pointe dans le monde entier.







Le processeur Milan de 3e génération le moins cher de la liste est le EPYC 7543, équipé de 32 cœurs fonctionnant à 2,8 GHz, de 256 Mo de cache L3 et d'un TDP de 225 watts. Il est rejoint par l'EPYC 7413 et l'EPYC 7713 - modèles à 32 cœurs et 64 cœurs respectivement - tandis que l'EPYC 75F3 (32c/64t @3,3GHz, 256 Mo de cache, 280 W) a également été mis au jour.



Le vaisseau amiral semble être l'EPYC 7763, un mastodonte à 64 coeurs et 128 fils. Il dispose de 256 Mo de cache, est cadencé à 2,45 GHz et se trouve dans une enveloppe TDP de 280 W. Le design de ce produit, qui coûterait 10 504,20 dollars canadiens (un peu plus de 6 000 livres sterling au moment de la rédaction du présent document), pourrait indiquer ce à quoi il faut s'attendre dans un avenir proche pour la prochaine génération de filateurs Ryzen (bien qu'il soit proposé sous la forme d'une seule prise).



Il convient de noter que cette fuite entraîne une révision à la hausse substantielle des prix par rapport à ceux publiés le 1er février. L'EPYC 7543 a fait un bond de près de 1 000 dollars canadiens, mais son prix reste compétitif par rapport à l'EPYC 7542 de la dernière génération (à peine 10 % de plus) ; le produit phare d'AMD a augmenté de plus de 2 000 dollars canadiens pour atteindre ce niveau de prix de 10 000 dollars. Tout cela indique que les prix sont très fluctuants et que les fuites doivent être prises avec une pincée de sel.



Le dernier rapport indiquait que l'EPYC Milan était sur la bonne voie pour une sortie au premier trimestre 2021.



TWITTER (Momomo US)