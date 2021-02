NVIDIA GeForce Now est maintenant compatible pour les appareils Google Chrome et Apple M1.



NVIDIA a récemment sorti la GeForce NOW 2.0.27 qui comprend une variété d'améliorations et de corrections de bogues. NVIDIA a ajouté la prise en charge bêta du navigateur Google Chrome sous Windows et MacOS, ce qui facilitera le démarrage du jeu. Les utilisateurs de GeForce NOW peuvent simplement se rendre sur https://play.geforcenow.com/ pour commencer à jouer. Avec le support de Google Chrome, NVIDIA a rendu plus facile la sauvegarde et le partage des jeux en copiant simplement l'URL. NVIDIA a également mis à jour les macOS GeForce NOW pour inclure le support natif des appareils Apple M1, ce qui permettra de profiter au mieux de ces appareils. Vous pouvez lire les notes de mise à jour complètes de GeForce NOW 2.0.27 ci-dessous.







Caractéristiques



- Dans la version 2.0.27, nous ajoutons la prise en charge bêta du navigateur Google Chrome, ce qui permettra à des millions de nouveaux joueurs potentiels sur PC de jouer facilement aux derniers jeux sous Windows et MacOS. (ChromeOS est déjà pris en charge.) D'autres plateformes peuvent fonctionner, mais ne sont pas prises en charge.

- Nous avons également ajouté un moyen facile de créer des signets et des raccourcis pour vous aider à lancer vos jeux préférés plus rapidement. Il vous suffit de cliquer sur un jeu pour ouvrir les options de détails du jeu, et de sélectionner +SHORTCUT pour ouvrir une boîte de dialogue permettant de créer un raccourci de jeu sur votre bureau.

- Sur Chrome Browsers, nous avons ajouté un moyen pour vous de partager avec vos amis une URL pour n'importe quel jeu sur GeForce NOW.

- Sur iOS et iPadOS, vous pouvez également partager un jeu grâce à l'option de partage intégrée à toute application intégrée dans iOS/iPadOS Share, y compris iMessage, Whatsapp, et plus encore.



Corrections de bugs



- Si vous avez changé votre clavier pour un clavier non anglais, vous pouvez désormais saisir des touches alphabétiques pendant la diffusion en continu.

- Les filtres corrects seront désormais appliqués lorsque vous passerez d'Ansel à FreeStyle.

- Vous ne verrez plus de bouton rotatif infini dans la boîte de dialogue de rétroaction si vous perdez votre connexion au réseau.

- La page de réglage ne se fige plus après avoir appuyé sur le bouton "Snap" lors de l'utilisation d'Ansel.

- Correction d'un problème où certains jeux disponibles sur plusieurs magasins de jeux voyaient le même magasin répété lors de l'utilisation de la recherche ou sur les détails du jeu.

- GeForce NOW se met automatiquement à jour après avoir cliqué sur Relancez maintenant sur macOS Big Sur.

- Votre magasin de jeu préféré sera désormais correctement sélectionné lorsque vous lancerez un jeu pour la deuxième fois.



