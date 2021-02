Apacer annonce le disque dur portable antichoc de classe militaire AC732.



À l'ère post-pandémique, le travail à distance est courant et les disques durs portables sont une nécessité quotidienne pour beaucoup. Apacer, l'un des principaux fabricants internationaux de dispositifs de stockage numérique, a lancé le disque dur portable AC732 USB 3.2 Gen 1 de qualité militaire, résistant aux chocs. Il combine un aspect extérieur professionnel avec la protection antichoc que seuls les disques durs de qualité militaire peuvent offrir. Son alliage d'aluminium remarquable et sa gravure ressemblant à une cravate créent une atmosphère de professionnalisme. Il présente également cinq qualités : résistance à la pression (jusqu'à 4 000 kg), et a passé avec succès le test de chute de l'armée américaine, tout en obtenant la certification IP68 d'étanchéité à l'eau, à la poussière et aux chocs.















L'équipe de conception d'Apacer s'est inspirée de l'apparence d'un professionnel des affaires moderne en costume-cravate. L'équipe a développé l'AC732 autour de ce concept, en lui donnant une couleur noir rocher et en s'en tenant à des lignes simples et nettes. Le sablage de plastique et de métal très brillant met en valeur la superposition de différents matériaux et crée une texture agréable. Le design lisse et arrondi des côtés améliore la prise en main de l'utilisateur, réduisant ainsi les risques de faire tomber le disque dur. Il maintient une posture élégante à tout moment et en tout lieu.



4 000 kg résistant à la pression, et construit pour durer dans des conditions difficiles



Dire que l'AC732 est à la pointe du progrès n'est pas de la vantardise. Il a obtenu l'indice IP68, ce qui signifie qu'il est protégé contre la pénétration de l'eau et des particules de poussière. Même s'il est immergé en permanence à 1 mètre sous l'eau pendant 60 minutes, les données internes ne seront pas endommagées. Il a également passé avec succès le test de chute militaire US MIL-STD-810G 516.6 Procédure IV. La structure anti-vibration exclusive de la suspension interne peut efficacement absorber les chocs et réduire la probabilité de dommages. Il n'est pas étonnant qu'elle se soit avérée suffisamment solide pour résister à une pression allant jusqu'à 4 000 kg. Sa conception est un gage de professionnalisme, et les technologies qui la soutiennent aident vraiment à protéger les données sensibles.



Plein de fonctionnalités à valeur ajoutée : 5 To de grande capacité, 10 000 tests de branchement et de débranchement



L'AC732 est disponible dans des capacités comprenant 1 TB, 2 TB, 4 TB et 5 TB. Il peut stocker jusqu'à 2,5 millions de photos et près de 2 083 heures de vidéo haute définition en Full HD, ce qui répond aux besoins de stockage importants des professionnels. Il bénéficie également de voyants DEL bicolores qui indiquent clairement l'état du disque.



L'AC732 utilise une interface de transmission à haut débit USB 3.2 Gen 1 et est équipé d'un connecteur femelle USB Type-A durable. Ce connecteur est testé pour durer plus de 10 000 essais de branchement, et l'AC732 est également livré avec une garantie de 3 ans. Si l'on considère tous ces avantages réunis dans un seul appareil, le choix devient évident. Pour les utilisateurs qui apprécient la protection des données, il n'y a rien de mieux sur le marché.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP