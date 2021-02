Axiomtek annonce la carte mère MANO522 Mini-ITX.



Axiomtek - un leader de renommée mondiale qui se consacre sans relâche à la recherche, au développement et à la fabrication de séries de produits informatiques industriels innovants et fiables à haut rendement - est heureux d'annoncer la sortie de la MANO522, une carte mère Mini-ITX équipée du processeur Intel Core i7/i5/i3 de 9ème/8ème génération à socket LGA1151 (nom de code : Coffee Lake) avec le chipset Intel H310.



Avec un petit facteur de forme de 17 x 17 cm, cette carte mère industrielle est un excellent choix pour les environnements à espace restreint. Sa puissance de calcul élevée, sa capacité de traitement 4K et sa grande capacité d'extension en font une carte bien adaptée aux transports intelligents, à l'automatisation des usines, aux kiosques en libre-service, à l'info-divertissement et à l'affichage numérique.







La MANO522 d'Axiomtek est une excellente carte embarquée pour les applications informatiques industrielles de pointe qui nécessitent des graphiques haute résolution et une consommation d'énergie réduite", a déclaré Michelle Mi, chef de produit de la division de planification des produits chez Axiomtek. "Cette carte mère industrielle est intégrée au moteur graphique Gfx d'Intel avec une résolution UHD 4K et offre une accélération vidéo rapide et une capacité de double vue grâce au VGA, HDMI et LVDS. Pour assurer un fonctionnement fiable, le MANO522 dispose d'une large plage de températures de fonctionnement allant de 0° C à 60° C. Il prend également en charge une minuterie chien de garde et la surveillance du matériel et offre un module de plate-forme de confiance 2.0 (TPM 2.0) pour une sécurité optimale".



Le MANO522 prend en charge deux prises DDR4-2666/2400 SO-DIMM à 260 broches pour une mémoire maximale de 64 Go. Il est livré avec de riches options d'E/S, dont deux LAN Gigabit avec contrôleur Intel Ethernet i211-AT et Intel Ethernet Connection i219-LM, un Codec audio HD, quatre USB 3.2 Gen1, deux USB 2.0, un RS-232/422/485 avec alimentation +5/+12V, cinq RS-232, un VGA, un HDMI et un LVDS. La carte mère Mini-ITX de qualité industrielle est dotée de deux connecteurs SATA-600 et d'une clé M.2 Key M supportant le NVMe pour un stockage supplémentaire. De plus, elle est équipée d'un emplacement PCIe x16 et d'un emplacement M.2 Key E pour les appareils sans fil tels que Wi-Fi, Bluetooth. Le MANO522 est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 7 et Windows 10.



Fonctionnalités avancées :



- LGA1151 processeur Intel Core i7/i5/i3 9ème/8ème génération (nom de code : Coffee Lake),

- Le chipset Intel H310,

- 2 DDR4 SO-DIMM pour une mémoire allant jusqu'à 64 Go,

- 4 USB 3.2 Gen1 et 2 USB 2.0,

- 6 ports COM (un RS-232/422/485 avec alimentation +5V/+12V),

- 2 SATA-600 et 1 mSATA,

- PCIe x16 et M.2 Clé E.



La nouvelle carte mère Mini-ITX d'Axiomtek, la MANO522, est maintenant disponible à l'achat.



TECHPOWERUP