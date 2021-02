IN WIN nous propose un nouveau boitier PC : Le 216 en blanc.



In Win a introduit une nouvelle variante de l'affaire des 216 tours intermédiaires publiée au printemps 2020. La nouvelle variante est blanche dans l'ensemble, avec une touche de grain de bois remplaçant l'élément en aluminium brossé de la 216 noire d'origine. Une bande de matériau en grain de bois forme un accent de coin le long du coin avant gauche du boîtier.



















Le panneau latéral gauche reste en verre trempé teinté, ce qui lui donne un aspect plus brillant grâce à l'intérieur entièrement blanc du boîtier. Les ventilateurs Sirius Pure ASP120 inclus sont dotés de cadres et de roues blancs, avec des diffuseurs ARGB en acrylique le long du cadre.



Le reste du boîtier est inchangé par rapport à l'original, y compris son compartiment spacieux pour la carte mère qui comprend des fentes verticales pour les cartes graphiques, avec de la place pour des cartes graphiques jusqu'à 38 cm de long, et des refroidisseurs de CPU jusqu'à 16,6 cm de hauteur.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP