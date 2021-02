Processeur mobile Intel "Alder Lake-P" avec 14 cœurs (6 grands + 8 petits) Geekbenched !



Un échantillon de noyau Intel 12e génération "Alder Lake-P" a fait surface sur la base de données de résultats en ligne Geekbench. La microarchitecture "Alder Lake" introduit le multicœur hétérogène dans la plate-forme des ordinateurs de bureau, après sa longue marche depuis Arm big.LITTLE en 2013, jusqu'aux ordinateurs portables avec "Lakefield" d'Intel en 2019. Intel construira des processeurs pour ordinateurs de bureau et pour portables en utilisant la micro-architecture.



Le concept est le même que celui de big.LITTLE. Un processeur a deux types de cœurs : performant et basse consommation. Lorsque la charge de traitement est plus faible, les cœurs à faible puissance sont enclenchés et les cœurs à haute performance ne sont réveillés qu'en cas de besoin. En théorie, cela permet de réaliser des gains d'efficacité énergétique considérable, car les cœurs de faible puissance fonctionnent dans une bande de performance/watt beaucoup plus élevée que les cœurs de haute performance.







Le silicium "Alder Lake" comporte deux types de noyaux - huit noyaux de performance "Golden Cove" et huit noyaux de faible puissance "Gracemont". Les cœurs "Golden Cove" peuvent être configurés avec HyperThreading (2 processeurs logiques par cœur). Les responsables produits d'Intel peuvent créer de multiples combinaisons de cœurs performants et de cœurs à faible consommation, pour obtenir un nombre total de cœurs pouvant aller jusqu'à 16 et un nombre de processeurs logiques pouvant aller jusqu'à 24.



Cela justifie également une attention particulière à la composition des types de cœurs, au-delà d'un comptage abstrait des cœurs. Un processeur à 14 cœurs avec 6 cœurs performants et 8 cœurs de faible puissance aura des performances très différentes d'un processeur à 14 cœurs avec 8 cœurs performants et 6 cœurs de faible puissance. Une façon de calculer le nombre de cœurs est de prêter attention au nombre de processeurs logiques (threads), car seuls les cœurs "Golden Cove" supportent le HTT.



Revenons à l'entrée de la base de données Geekbench v5.31, et nous voyons un processeur 14-core/20-thread "Alder Lake-P". Cette puce comporte 6 cœurs "Golden Cove" performants, et 8 cœurs "Gracemont" de faible puissance. En tant que puce mobile, elle est couplée à la mémoire LPDDR4X, et sa vitesse d'horloge varie entre 800 MHz au repos, et 4,70 GHz max Turbo Boost. La puce offre une performance de calcul OpenCL de 13438 points.



HOTHARDWARE