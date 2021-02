Colorful annonce la carte graphique GeForce RTX 3070 Neptune avec un AIO intégrée.



Colorful a annoncé une extension de sa gamme Neptune de cartes graphiques AIO refroidies à l'eau, sous la forme du RTX 3070. Auparavant, la société ne proposait que des versions Neptune de son RTX 3090 ; et la société semble avoir donné la priorité au GeForce RTX 3070 plutôt qu'au RTX 3080 comme prochaine carte graphique à recevoir la solution de refroidissement à eau intégrée.















Comme la RTX 3090 Neptune, le RTX 3070 Neptune est équipé d'un éclairage RGB sur son ventilateur central qui fournit un éclairage RGB - entièrement personnalisable via l'application iGame Center. Il s'agit d'une carte graphique à 2 emplacements qui est fournie avec son propre radiateur de 240 mm, avec une configuration de ventilateur double de 120 mm silencieux pour la dissipation de la chaleur. La RTX 3070 Neptune est équipé d'un circuit d'alimentation 14 + 4 phases qui est alimenté par un sous-système d'alimentation 3x 8 broches, et conserve la capacité "One-Key OC" qui se matérialise par un bouton de support qui permet de verrouiller la carte automatiquement.



La carte est dotée d'une horloge de base de 1 500 MHz et d'une horloge d'appoint de 1 725 MHz, portée à 1 845 MHz par la fonction "One-Key OC". L'entrée/sortie est assurée par 1x HDMI et 3x DisplayPort. Le TDP de la carte est de 270 W ; sa taille est de 295 mm de long, 150 mm de large et 42 mm d'épaisseur, tandis que le radiateur mesure 118 mm de large, 271 mm de profondeur et 53 mm d'épaisseur.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP