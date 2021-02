TECHPOWERUP nous propose le test de la : Bitspower D5 Vario Pump.



Avec plus d'une décennie d'expérience et les produits à l'appui de sa réputation, Bitspower est l'une des marques les plus célèbres sur le marché du refroidissement par eau pour PC de bricolage. La société s'est fait connaître par sa large gamme de raccords de haute qualité, avec différentes options de fonction et de forme, et s'est appuyée sur elle pour créer des kits de modification pour les pompes. Le plus souvent, ces kits et pompes étaient proposés à un prix très élevé par rapport au marché, mais cela ne les empêchait pas de se vendre dans la plupart des couleurs à chaque sortie de lot. Nous examinons en détail une de ces offres aujourd'hui, et nous remercions Bitspower de nous avoir fourni un échantillon d'évaluation pour TechPowerUp !







Les lecteurs de ce site web ont peut-être remarqué que certaines de mes évaluations de l'année dernière ont eu lieu dans des hébergements temporaires en raison de restrictions de voyage imprévues de la COVID. Ce à quoi je ne m'attendais pas, cependant, c'est qu'au moment où je reviendrais à ma configuration habituelle, cette pompe serait à peu près en fin de vie. Vous pouvez toujours la trouver dans la plupart des magasins, et elle est toujours en "pré-commande" sur la boutique Bitspower où vous voulez vraiment comparer cette version aux plus récentes, mais j'ai décidé de terminer l'examen. Elle a été envoyée pour examen, après tout, mais surtout, elle me permet de la comparer directement aux nouvelles offres Bitspower si et quand je les aurai. J'avais déjà testé l'ancienne génération, ce qui me permettra de comparer l'évolution de la conception des pompes et de la carrosserie de Bitspower au fil des ans. Attendez-vous à ce que cet examen comprenne des tests détaillés, mais commençons par examiner les spécifications dans le tableau ci-dessous.







