Les prochains moniteurs et TV certifiés NVIDIA G-SYNC Compatible.







Les derniers drivers GeForce Game Ready 461.40 ont apporté la compatibilité de plusieurs moniteurs supplémentaires avec la technologie G-SYNC en particulier des modèles Acer comme bien souvent. Mais NVIDIA ne compte pas s'endormir sur ses lauriers puisqu'on apprend que plusieurs autres écrans seront prochainement certifiés G-SYNC Compatible grâce à une future mise à jour du pilote.



Ce sera par exemple le cas du nouveau moniteur gaming LG UltraGear 27GP950 qui a été dévoilé en janvier lors du CES. Le 27GP950 est un modèle Ultra HD (4K) doté d'une connectique HDMI 2.1 avec prise en charge du rafraîchissement variable (VRR) qui pourra donc être activé avec les cartes graphiques GeForce grâce à ces prochains drivers. A noter que LG a aussi annoncé en même temps le moniteur UltraGear 34GP950G qui est, lui, immédiatement certifié G-SYNC Ultimate (G-SYNC avec HDR) puisqu'il embarque le processeur G-SYNC sans qu'il soit nécessaire de passer par une étape de test et de validation par NVIDIA comme ce sera le cas pour le 27GP950.



Nous pouvons également vous dire que les nouveaux téléviseurs LG OLED de la gamme 2021 qui ont, eux aussi, été annoncés lors du CES bénéficieront prochainement de la certification G-SYNC Compatible grâce à un futur pilote GeForce. Il s'agit des TV LG 4K B1 Series, C1 Series, G1 Series ainsi que du modèle 8K Z1 Series qui sont tous équipés d'une connectique HDMI 2.1 là encore avec support du Variable Refresh Rate mais aussi de la fonction de réduction de la latence Auto Low Latency Mode (ALLM) avec les PC et consoles.



Disons encore un mot au sujet du moniteur ASUS ROG Swift PG43UQ pour lequel NVIDIA annonce sa certification G-SYNC Compatible depuis sa sortie au printemps 2020 ce qui ne s'est malheureusement toujours pas concrétisé malgré les dizaines de pilotes GeForce sortis depuis ! Le site web de NVIDIA annonce toujours l'interminable mention "Upcoming Driver" pour cet écran. C'est encore pire chez ASUS qui annonce toujours le PG43UQ comme compatible G-SYNC sans la moindre annotation concernant la nécessité de cette mise à jour logicielle en espérant qu'elle sorte vraiment un jour...







Pour finir, notez que les TV OLED LG CX Séries de la gamme 2020 ne sont plus reconnues comme G-SYNC Compatible par le dernier pilote GeForce 461.40. C'est un bug spécifique à cette version du pilote pour lequel NVIDIA travaille à un correctif. Ces TV étaient pourtant G-SYNC Compatible sans difficultés depuis les drivers R445.



