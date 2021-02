AKASA nous propose des nouveaux ventilateurs : Les SOHO AR Fans ARGB.



LONDRES, ANGLETERRE, janvier 2021 - Akasa, l'un des principaux fournisseurs de solutions de refroidissement actif et d'éclairage, a lancé une nouvelle gamme de ventilateurs RGB adressables (aRGB) dans le cadre de la nouvelle gamme de produits SOHO. Les effets d'éclairage clairs et vifs montreront vraiment la construction de votre PC dans sa splendeur ultime, tout en maintenant un flux d'air frais et en augmentant les performances de vos composants.







Comme les autres produits de la gamme SOHO, le SOHO AR est doté de lumières aRGB éblouissantes et excitantes, qui entourent le bord du ventilateur. L'élégant RGB offre plus de 16 millions de combinaisons d'éclairage et contraste avec les pales élégantes du ventilateur et le logo Akasa de qualité supérieure pour créer un look à la fois élégant et audacieux pour le ventilateur.



Le nouveau chipset Intel série 500 est compatible avec les en-têtes aRGB ainsi qu'avec les principaux logiciels de contrôle RGB tels que MSI JRainbow, ASUS AURA ASRock RGB Sync, Gigabyte RGB Fusion et Razer Chroma. Cependant, si un en-tête RGB n'est pas disponible sur la carte mère, Akasa fournit également des contrôleurs RGB qui sont un excellent complément à toute construction colorée (code produit AK-RLD-04).







Les pales de ventilateur élégantes ont également une autre fonction : leur forme et leur conception permettent d'améliorer considérablement l'efficacité aérodynamique et d'optimiser le débit (52,91 CFM) et la pression (1,75 mm H²O) de l'air du ventilateur. Le SOHO AR contient également la technologie MHD Bearing qui, par rapport aux roulements HD normaux, augmente la douceur du lubrifiant des roulements grâce à la puissance des champs magnétiques.



Cela permet d'obtenir une rotation plus douce, un fonctionnement extrêmement silencieux et une durée de vie du ventilateur nettement améliorée.



Avec des coins rembourrés et un cadre renforcé, le SOHO AR est capable de rester fort et silencieux pour amortir les vibrations et le bruit, en réduisant le bruit au minimum. Couplé à un contrôle PWM, la vitesse du ventilateur peut être maintenue à un niveau minimum lorsqu'il est soumis à de faibles charges, ce qui permet essentiellement un fonctionnement silencieux mais puissant.



PRIX ET DISPONIBILITÉ



- Les prix pour le ventilateur SOHO AR (AK-FN108) seront bientôt publiés.

- Le ventilateur SOHO AR est disponible sur commande dans toute l'Europe et aux États-Unis. Contactez sales@akasa.co.uk pour trouver un revendeur près de chez vous.



VORTEZ