Synology présente ses nouveaux disques durs RackStation Series et HAT5300.

Synology Inc. a dévoilé aujourd'hui la nouvelle génération d'unités RackStation qui prennent en charge ses solutions de sauvegarde, de virtualisation du stockage, de surveillance et de travail à distance, qui connaissent un grand succès. Dans une première entreprise, elle a également annoncé la sortie de sa série HAT5300 de disques durs d'entreprise haute performance spécialement conçus pour les déploiements de Synology.







Le 2U 12 baies RS3621RPxs et RS3621xs+, et le 3U 16 baies RS4021xs+ sont conçus pour les PME qui ont besoin d'un stockage général de haute performance. Les derniers appareils de Synology fournissent une plate-forme fiable pour les applications à forte consommation de données telles que la sauvegarde à grande échelle, le stockage SAN ISCSi, les solutions de collaboration sur site et les déploiements de vidéosurveillance.



"Ces unités des séries xs et xs+ sont très polyvalentes et de grande capacité pour les PME et les déploiements en entreprise", a déclaré Julien Chen, chef de produit chez Synology Inc.



"Leur alimentation redondante intégrée et leurs processeurs Intel Xeon les rendent idéales pour traiter des données critiques dans des applications telles que la vidéosurveillance à grande échelle, les serveurs de fichiers professionnels, les tâches de sauvegarde, les suites logicielles de productivité bureautique, et comme stockage de virtualisation rentable", a ajouté M. Chen.



Ces trois unités offrent des performances nettement supérieures à celles des unités de la génération précédente. Le RS3621RPxs offre un IOPS à lecture aléatoire 68% plus élevé que son prédécesseur, le RS3621xs+ 50% plus élevé, et le RS4021xs+ 21% plus élevé. De plus, les RS3621xs+ et RS4021xs+ disposent chacun de deux ports 10 GbE intégrés pour offrir une connectivité plus rapide dès la sortie de la boîte.



Les deux emplacements PCIe Gen 3.0 8x des nouvelles unités permettent des mises à niveau avec des cartes réseau compatibles 10 GbE3 et/ou un cache SSD NVMe. Les modèles RS3621RPxs et RS3621xs+ peuvent évoluer jusqu'à 36 baies de lecteur, et le RS4021xs+ jusqu'à 40 baies de lecteur en utilisant deux unités d'extension RX1217(RP) et des lecteurs validés.



Disque dur de la série HAT5300 pour les systèmes Synology







Les disques durs SATA d'entreprise Synology HAT5300 existent en modèles de 16, 12 et 8 To et sont destinés aux entreprises qui exigent des performances élevées et une fiabilité maximale de leurs déploiements Synology.



Des tests de validation approfondis pour les disques durs de la série HAT5300 garantissent une interaction transparente avec les systèmes Synology et DiskStation Manager. Les disques sont conçus pour fournir un stockage hautement stable et de grande capacité pour les systèmes de stockage Synology, avec l'avantage supplémentaire de mises à jour automatiques de micrologiciels fournies par DSM.



"Les disques durs d'entreprise HAT5300 sont parfaits pour les données critiques qui nécessitent de la capacité, de la fiabilité et des performances économiques", a déclaré Peggy Weng, chef de produit chez Synology Inc.



"Pendant le développement, nous avons testé les trois SKU pendant plus de 300 000 heures pour nous assurer qu'ils offrent une fiabilité absolue à nos clients", a déclaré Peggy Weng. "Nous avons créé des lecteurs hautement optimisés sur lesquels nos clients peuvent compter pour fonctionner parfaitement avec nos systèmes, et une intégration DSM transparente".



Les lecteurs HAT5300 permettent un transfert de données soutenu jusqu'à 274 Mo/s et, grâce à une optimisation spécifique à DSM, sont jusqu'à 23 % plus rapides en termes de performances de lecture séquentielle soutenue dans des environnements multi-utilisateurs exigeants, par rapport à d'autres lecteurs de même catégorie.



Grâce aux mises à jour automatiques du micrologiciel via DSM, les lecteurs HAT5300 bénéficient toujours des dernières améliorations du micrologiciel tout en réduisant le travail nécessaire aux administrateurs système.



Avec un taux de 2,5 millions d'heures MTTF, une charge de travail de 550 To par an et une technologie de cache d'écriture permanente pour minimiser la corruption des données en cas de perte soudaine de puissance, les disques de la série HAT5300 sont conçus pour exceller dans les environnements d'entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.



Disponibilité



Les lecteurs RackStation RS3621RPxs, RS3621xs+, RS4021xs+, et les séries HAT5300 de 8/12 To sont disponibles dès aujourd'hui auprès des revendeurs Synology dans le monde entier.



