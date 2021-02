CORSAIR nous propose un nouveau watercooling AIO : Le iCue H60i RGB PRO XT.



Le CORSAIR iCUE H60i RGB PRO XT est un refroidisseur de CPU liquide tout-en-un conçu à la fois pour un fonctionnement silencieux et un refroidissement amélioré du CPU, avec un radiateur de 120 mm, un ventilateur CORSAIR ML120 PWM et 16 LED RGB.



















PLAQUE FROIDE ET POMPE À HAUTE PERFORMANCE







Équipé d'une plaque froide et d'une pompe optimisées thermiquement, conçu pour fournir des vitesses d'horloge élevées et une performance de refroidissement maximale sous des charges CPU élevées.



LES VENTILATEURS À LÉVITATION MAGNÉTIQUE







Les ventilateurs CORSAIR de la série ML offrent un débit d'air amélioré pour des performances de refroidissement extrêmes du CPU.



TÊTE DE POMPE RGB MULTIZONE DYNAMIQUE



16 LED RVB adressables individuellement éclairent la tête de pompe pour produire des effets lumineux étonnants et personnalisables en fonction de votre corpulence.



Mode zéro RPM



Les profils de refroidissement à zéro RPM du logiciel CORSAIR iCUE permettent aux ventilateurs de s'arrêter complètement à basse température, ce qui élimine le bruit des ventilateurs.



VOTRE INSTALLATION À VOS ORDRES



Le logiciel iCUE vous permet de contrôler et de synchroniser l'éclairage RVB de votre refroidisseur avec tous les appareils compatibles iCUE, de surveiller les températures du processeur et du liquide de refroidissement et de régler les vitesses du ventilateur et de la pompe, le tout à partir d'une seule interface intuitive.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 119.90 euros.



CORSAIR