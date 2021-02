MSI nous propose un nouveau All In One : Le Pro 22XT 10M-002EU.



















UNE DALLE DE TYPE IPS POUR AMÉLIORER VOTRE EXPÉRIENCE VISUELLE



Le All-in-One PC Pro 22X est équipé d'un écran à dalle de type IPS qui reproduit des images aux couleurs et à la luminosité optimale. Pour vous assurer de profiter d'une expérience confortable, l'écran offre un affichage panoramique de 178°, à la fois à la verticale et à l'horizontale.



RIEN QUE LES PERFORMANCES



Cet All-in-One PC Pro 22X est équipé d'un processeur Intel Core de 10 ème génération qui utilise une micro-architecture efficace en énergie, une technologie de conception avancée et des optimisations de l'utilisation du silicium afin de délivrer des performances plus rapides que celles des processeurs de la génération précédente.



ÉCRAN TACTILE À 10 POINTS DE CONTACT



L'écran tactile vous offre une expérience fluide grâce à une réactivité rapide. Vous pourrez tout maîtriser du bout des doigts !



SSD PCIE M.2 NVME



Certaines journées de travail peuvent se transformer en course contre la montre en cas de grande charge de travail. Pour vous aider à gagner du temps, cet All-in-One PC supporte les SSD PCIe M.2 NVMe capables d'un taux de transfert allant jusqu'à 2200 MB/s. Ils assurent ainsi un démarrage ainsi qu'un chargement ultrarapide de vos applications et de vos données.



UN FLUX D'AIR DÉDIÉ À CHAQUE COMPOSANT CRITIQUE



Le All-in-One PC Pro 22X est équipé d'un système de refroidissement exclusif, le Silent Pro Cooling. Ce système se base en partie sur un module thermique utilisé pour les serveurs et qui se charge de refroidir plusieurs composants. En plus de cela, les composants les plus importants sont placés sur la partie haute du All-in-One PC afin de faciliter la circulation de l'air, les flux d'air sont séparés pour assurer que la température du système reste parfaitement sous contrôle.



Vous profiterez d'une utilisation silencieuse et stable, l'idéal pour travailler.



Protection contre les scintillements et réduction de la lumière bleue



La technologie antiscintillement intégrée à l'écran permet de stabiliser l'alimentation électrique de la dalle et d'éviter les scintillements invisibles à l'œil nu. Il en résulte une réduction de la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée.



UPGRADE RAPIDE ET FACILE



Si vous souhaitez augmenter l'espace de stockage de votre All-in-One PC Pro 22X, son rack 2,5'' amovible vous aidera à rapidement mettre votre Pro 22X à niveau avec un nouveau disque dur.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 799.90 euros.



MSI