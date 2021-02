GALAX présente la carte graphique GeForce RTX 3090 Edition Hall of Fame (HOF).



GALAX a décidé aujourd'hui de retirer le couvercle de sa prochaine carte graphique haut de gamme GeForce RTX 3090 édition Hall Of Fame (HOF) et de présenter au monde entier les travaux de la société. L'édition HOF est généralement la carte graphique personnalisée la plus haut de gamme de GALAX, avec un objectif simple : la performance ultime. D'une esthétique entièrement blanche, la carte est dotée d'un circuit imprimé blanc à 12 couches avec un refroidisseur d'air blanc à trois ventilateurs. Le refroidisseur d'air comporte trois ventilateurs, l'un au milieu étant de 92 mm et les deux autres de 102 mm. La carte est livrée avec un HOF Panel III, représentant un petit écran LCD de 4,3 pouces qui peut se tenir seul ou se coller au GPU à l'aide d'aimants. Elle est utilisée pour certains diagnostics logiciels comme la surveillance de la température.























Le GPU est livré avec une plaque arrière en aluminium en forme de diamant qui sert à dissiper davantage la chaleur. En ce qui concerne l'alimentation électrique, il y a trois connecteurs à 8 broches (également colorés en blanc pour correspondre à l'esthétique), qui fournissent 26 phases VRM pour le système d'alimentation électrique. Une telle configuration est envisagée pour des besoins d'overclocking extrême comme le LN2. Il existe deux versions de BIOS, les variantes P et S, où elles sont utilisées respectivement pour une performance maximale ou un fonctionnement plus silencieux. La fréquence de boost de ce GPU est de 1875 MHz (en utilisant un OCing en un clic), cependant, tout acheteur d'une telle carte ne va pas l'utiliser comme ça et préférera probablement pousser des fréquences plus élevées.



