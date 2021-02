AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 21.2.1 Bêta.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version des pilotes de Radeon Software Adrenalin. La version 21.2.1 beta est accompagnée d'une optimisation pour "Medium", avec une augmentation de 9% des performances à 4K mesurées en utilisant une carte graphique RX 6800 XT, par rapport au pilote précédent. Un certain nombre de bugs et de problèmes sont également traités. Tout d'abord, des bugs constatés sur certaines cartes graphiques de la série RX Vega à des taux de rafraîchissement élevés. Un scintillement d'écran observé avec le MSI Afterburner a été corrigé.







Un bug qui provoquait l'enregistrement et la diffusion en continu avec Radeon Software, sur les GPU de la série Radeon HD 7800, a été corrigé. Une erreur de rendu avec SketchUp sur les GPU RDNA a été corrigée. Les écrans Samsung CRG9 se réveillant de l'écran vers les écrans noirs, a été corrigé. Les plantages d'applications avec "Metro Exodus" avec DXR activé, ont été corrigés. La lecture de vidéos sur d'autres écrans dans une configuration multi-écrans, pendant le jeu "Doom Eternal" sur l'un des écrans, connaît un bégaiement, qui a été corrigé.



Support pour :



- Medium : Jusqu'à 9 % d'augmentation des performances dans les paramètres Medium @ 4K High, avec le logiciel Radeon Adrenalin 2020 Edition 21.2.1 sur la carte graphique Radeon RX 6800XT de 16 Go, par rapport à l'édition précédente du pilote logiciel 21.1.1.



Problèmes corrigés :



- Un scintillement ou une corruption de l'affichage peut se produire lorsque deux écrans sont connectés à des produits graphiques de la série Radeon RX Vega dont au moins un écran est réglé sur un taux de rafraîchissement élevé.

- Le scintillement de l'écran peut être observé lors de l'utilisation de la post-combustion MSI.

- Les fonctions d'enregistrement et de streaming de Radeon peuvent ne pas être activées sur les produits graphiques AMD Radeon HD 7800.

- Certains modèles peuvent ne pas afficher ou afficher incorrectement lors de l'utilisation de SketchUp sur les produits graphiques Radeon RDNA.

- Certains écrans Samsung de la série CRG9 peuvent présenter un écran noir lorsqu'ils se réveillent.

- Metro Exodus peut connaître des plantages intermittents d'applications lorsque DirectX Raytracing est activé.

- La lecture de vidéos sur des écrans secondaires peut présenter un bégaiement lors de la lecture de Doom Eternal sur l'écran principal.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



