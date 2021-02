SilverStone nous propose une nouvelle alimentation : La ET500-ARGB PSU.



SilverStone a ajouté une nouvelle option budgétaire à sa gamme, tout en la gardant branchée en intégrant un ventilateur ARGB (120 mm à 18 dBA, avec des vitesses dynamiques en fonction de la charge du bloc d'alimentation). Il y a 17 effets lumineux distincts disponibles, qui peuvent être activés en appuyant sur un bouton situé sur le panneau arrière du bloc d'alimentation. Le nouveau bloc d'alimentation ET500-ARGB offre une capacité de sortie de 500 W avec des niveaux d'efficacité de 80-Plus Bronze.



L'alimentation est conçue pour un rail unique de + 12 V, avec une sortie maximale de 38 A. Comme il s'agit d'une alimentation économique, il n'y a pas de place pour le câblage modulaire ici ; les câbles qui existent, cependant, sont tous de conception plate pour faciliter la gestion des câbles. L'ET500-ARGB offre 1x ATX 24 broches, 1x CPU 8 broches, 1x CPU 4 + 4 broches, 2x PCI-Express 6 + 2 broches, 3x 4 broches, et 4x sorties SATA, ce qui devrait suffire aux utilisateurs soucieux de leur budget.























Le bloc d'alimentation ET500-ARGB comporte les protections les plus courantes (protection contre les surintensités, les surtensions, les surcharges, les courts-circuits et la surchauffe, ainsi qu'un circuit PFC actif (PF à pleine charge > 0,9), le tout dans un boîtier mesurant 150 mm de largeur, 140 mm de profondeur, 86 mm de hauteur et pesant 1,37 kg.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Aucune information sur les prix n'était disponible au moment de la rédaction du présent document.



SILVERSTONE