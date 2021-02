L'AMD Radeon RX 6700 XT dispose d'une mémoire GDDR6 de 12 Go.



AMD se prépare lentement à lancer sa prochaine génération de cartes graphiques de milieu de gamme basées sur l'architecture RDNA 2. Après le lancement des SKU de GPU Navi 21, la prochaine étape est la variante plus lente de la Navi 22, avec moins d'unités de calcul (CU). Prévu pour concurrencer les SKU GA104 et GA106 de NVIDIA, le GPU basé sur le Navi 22 vise principalement les joueurs de 1440p. Aujourd'hui, grâce à Andreas Schilling du site allemand HardwareLuxx, nous avons obtenu quelques informations concernant la prochaine carte graphique Radeon RX 6700 XT d'AMD. La source affirme que nous recevrons cette carte au cours du premier semestre de cette année, avec la possibilité de l'obtenir au premier trimestre.







La carte graphique AMD Radeon RX 6700 XT est conçue pour le jeu en 1440p comme mentionné, et sa configuration VRAM est intéressante. Elle dispose de 12 Go de mémoire GDDR6, ce qui est plus que suffisant pour les types de charges de travail auxquelles cette carte est destinée. La mémoire communique en utilisant un bus de 192 bits. Le GPU du Navi 22 est configuré pour 40 CU au total, avec 2560 cœurs au maximum. La Radeon RX 6700 XT dispose de la variante Navi 22 XT avec le die entièrement activé, tandis que sa petite sœur, la Radeon RX 6700, dispose du die Navi 22 XL qui a peut-être moins de CUs et un TDP plus petit.



Le prix des prochaines cartes est inconnu.



VIDEOCARDZ