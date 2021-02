THERMALTAKE nous propose un nouveau ventirad CPU : Le UX210 ARGB.



Thermaltake a lancé aujourd'hui sur le marché le UX210 ARGB, un refroidisseur de CPU de type tour mince. Conçu pour des charges thermiques allant jusqu'à 150 W, le refroidisseur est doté d'un dissipateur thermique à ailettes en aluminium de conception classique, ventilé par un ventilateur de 120 mm. Cinq caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur sont en contact avec l'unité centrale sur une base en cuivre nickelé à finition miroir ; la chaleur est transmise par un dissipateur à ailettes en aluminium, ventilé par un ventilateur.











Le ventilateur de 120 mm fourni avec le Thermaltake UX210 ARGB intègre un PWM à 4 broches pour sa fonction principale, et un ARGB à 3 broches pour son éclairage. Il est équipé d'un palier hydraulique d'une durée de vie de 30 000 heures, tourne entre 600 et 2 000 tours/minute, pousse jusqu'à 72,3 CFM d'air, avec une pression statique allant jusqu'à 2,31 mm H₂O, et un niveau de bruit allant jusqu'à 34,3 dBA. Avec son ventilateur en place, le refroidisseur mesure 136 mm x 74 mm x 153 mm (LxPxH). Parmi les types de socles de CPU pris en charge figurent AM4, LGA1200, LGA115x et LGA2066.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP