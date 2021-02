TECHPOWERUP nous propose le test du : Asustor Lockerstor 4 (AS6604T) 4-bay NAS.



Asustor a récemment présenté le Lockerstor 4 NAS, un NAS à quatre baies doté de quelques caractéristiques intéressantes. Pour commencer, il utilise un processeur quadricœur Intel Celeron pour un NAS, avec une fréquence de rafales allant jusqu'à 2,7 GHz. Un tel serveur doit trouver un équilibre entre la puissance et la consommation d'énergie lorsqu'il s'agit de l'unité centrale, car il fonctionne en permanence 24 heures sur 24. Un CPU gourmand en énergie augmenterait la charge thermique, ce qui nécessite un refroidissement actif. Le refroidissement actif, en revanche, n'est pas aussi fiable que le refroidissement passif et peut devenir bruyant. Le maintien de la température interne du NAS à un niveau bas est d'une importance capitale pour d'autres raisons également, car il permet de réduire les problèmes liés au stockage à long terme. Bien que des profils de vitesse de ventilateur agressifs fonctionnent, personne ne veut d'un NAS bruyant à la maison.







Une autre caractéristique intéressante est le port HDMI 2.0a, qui supporte une résolution allant jusqu'à 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. En combinaison avec les applications du portail Asustor, dont Plex, ce NAS peut être un puissant hub multimédia. Outre le multimédia, il existe d'autres scénarios dans lesquels un port HDMI peut s'avérer utile (par exemple, la surveillance).



Enfin, si quatre baies ne suffisent pas pour vos besoins à un moment donné, vous pouvez facilement étendre votre stockage en connectant d'autres unités NAS Asustor via les ports USB 3.2 fournis.



Vous trouverez ci-dessous quelques autres points forts qui parlent en faveur de l'AS6604T :



- Deux ports Ethernet 2,5 Gbit,

- Paire de ports SSD M.2 NVMe (utilisable uniquement pour le cache),

- RAM évolutive,

- Support de deux systèmes de fichiers pour le stockage interne (btrfs et EXT4).



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP