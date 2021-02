HUNTKEY nous propose deux nouvelles alimentations : Les GS700 PRIME et GS800 PRIME.



Huntkey, un des principaux fournisseurs de solutions d'alimentation, lance deux nouveaux modèles de blocs d'alimentation pour PC - le GS700 PRIME et le GS800 PRIME. Ils appartiennent à la même série, mais sont conçus avec des puissances de sortie différentes. La puissance nominale du GS700 PRIME est de 600 W et la puissance de crête de 700 W ; le GS800 PRIME est de 700 W, avec une puissance de crête de 800 W. Les deux modèles sont certifiés 80 Plus Bronze, ce qui signifie qu'ils sont plus efficaces sur le plan énergétique que les autres unités d'alimentation. Equipées de la correction active du facteur de puissance (APFC), elles sont capables de fournir une puissance plus stable et plus fiable avec moins d'ondulation et de bruit.



















- Une puissance stable et fiable : La précision de sortie de +5V/+3,3V est bien contrôlée sous 3% et même sous 1% à charge typique, ce qui est bien inférieur aux 5% de la norme industrielle, ce qui signifie qu'une alimentation plus stable et plus fiable sera fournie.



- Alimentation électrique fiable : La sortie de +12V atteint jusqu'à 55 A au maximum. Plus la puissance de +12V est élevée, meilleures seront les performances de l'unité centrale et de la carte graphique.



- Faible bruit : Le ventilateur de 12 cm, sensible à la chaleur, contrôle intelligemment sa vitesse de rotation pour réduire le bruit et la production de chaleur. La structure de la topologie LLC peut éliminer les bruits électroniques.



Voici les fiches techniques :



Modèle : GS700 PRIME



- Puissance nominale : 600 W,

- Puissance de crête : 700 W,

- Type de PFC : A-PFC/180 V - 264 V,

- Structure de la topologie : LLC+DC-DC,

- Cote énergétique : 80 Plus Bronze (UE),

- Ventilateur de refroidissement : ventilateur à paliers hydrauliques de 12 cm,

- P(4+4) Longueur : 70 cm,

- (20+4)Longueur de l'épingle : 50 cm,

- Connecteur 4PIN : 2 Connecteurs

- Connecteur SATA : 4 Connecteurs,

- Connecteur PCI-E : P(6+2)PIN*2,

- Dimensions (mm) : 140 (L) x 150 (l) x 86 (h).



Modèle : GS800 PRIME



- Puissance nominale : 700 W,

- Puissance de crête : 800 W,

- Type de PFC : A-PFC/180 V - 264 V,

- Structure de la topologie : LLC+DC-DC,

- Cote énergétique : 80 Plus Bronze (UE),

- Ventilateur de refroidissement : ventilateur à paliers hydrauliques de 12 cm,

- P(4+4) Longueur : 70 cm,

- (20+4)Longueur de l'épingle : 50 cm,

- Connecteur 4PIN : 2 Connecteurs,

- Connecteur SATA : 4 Connecteurs

- Connecteur PCI-E : P(6+2)PIN*2,

- Dimensions (mm) : 140 (L) x 150 (l) x 86 (h).



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP