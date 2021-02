MSI nous propose une nouvelle carte graphique : La RTX3060 AERO ITX.



MSI a annoncé la carte graphique GeForce RTX 3060 au format Mini-ITX, la GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G. Comme vous pouvez le constater en la nommant, il s'agit d'un produit Mini ITX compact de 17 cm de long.



Cette carte graphique GeForce RTX 3060 ultra-compacte, d'une longueur de seulement 172 mm, provient de MSI. Il existe deux gammes de produits, le modèle coté "GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G" et le modèle OC "GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G OC". Le refroidisseur utilise un refroidisseur à ventilateur unique qui combine un ventilateur personnalisé avec un volume d'air et une pression statique accrus et un dissipateur de chaleur avec un caloduc très efficace monté par une méthode de contact direct. Il est également doté d'une plaque arrière pour protéger la surface arrière du substrat.























L'horloge de boost est de 1 777 MHz pour le "GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G" et de 1 792 MHz pour le "GeForce RTX 3060 AERO ITX 12G OC". D'autres spécifications sont courantes, la vitesse de la mémoire est de 15 Gbps, la largeur du bus mémoire est de 192 bits et une mémoire vidéo GDDR6 de 12 Go est installée. L'interface de bus est PCI-Express4.0 (x16), l'interface de sortie est DisplayPortx3, HDMIx1, le connecteur d'alimentation auxiliaire est 8pinx1, et la taille de la carte est de 172 mm de longueur, 125 mm de largeur, 43 mm d'épaisseur, et 503 g de poids.



À l'heure actuelle, il n'y a pas d'annonces de vente pour ce produit sur le marché intérieur.



THE GURU3D