ROG Strix SCAR 17 avec les derniers processeurs AMD Ryzen et les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30.



Le portable de jeu ROG Strix SCAR 17 est maintenant disponible. Le dernier modèle est disponible avec le dernier processeur AMD Ryzen 9 ainsi qu'avec le GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 3080. Il offre des performances de jeu mobile au niveau des sports électroniques avec un écran Full HD 300 Hz ultra rapide et une autonomie de batterie particulièrement longue allant jusqu'à 16,7 heures.







Le ROG Strix SCAR 17 (G733) est une centrale de jeu : Dans la configuration la plus puissante, il est équipé d'un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 3080 avec 16 Go de mémoire graphique dédiée et d'un processeur AMD Ryzen 9 5900H, qui est également flanqué d'une mémoire vive pouvant atteindre 32 Go. En tant que machine d'esports ultime, le SCAR 17 offre des graphiques à couper le souffle sur 17,3 pouces. Ceci est assuré par l'écran Full HD 300 Hz ultra-rapide avec un temps de réponse de 3 ms et la prise en charge d'Adaptive Sync. Les collerettes d'affichage particulièrement étroites et un rapport écran/corps de 87 % garantissent une expérience de jeu immersive.







La gamme de produits comprend deux modèles, le "ROG Strix SCAR 17 G733QS" qui utilise un écran LCD 17,3 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 300 MHz, et le "ROG Strix SCAR 15 G533QS" qui utilise un écran LCD WQHD 15,6 pouces qui fonctionne à 165 Hz . Tous deux ont les mêmes spécifications de base, à l'exception de l'écran, et sont équipés de Ryzen 9 5900 HX et GeForce RTX 3080 overclockés.



En outre, il est doté d'un circuit d'alimentation robuste comme celui d'un fabricant de cartes mères, l'alimentation du processeur est 4 + 1 phase, et le GeForce RTX 3080 qui fonctionne avec une horloge de boost jusqu'à 1645 MHz est également équipé d'un circuit d'alimentation 7 phases. En outre, ses performances sont soutenues par un mécanisme de refroidissement puissant et inégalé, composé d'un tuyau à 6 chaleurs avec une zone de couverture étendue, d'un ventilateur ultra-fin à 84 pales et d'un système avancé d'évacuation de la poussière.







Grâce au système de refroidissement par métal liquide très efficace, le ROG Strix SCAR 17 reste froid et silencieux même en cas d'utilisation intensive. Pour les longues sessions de jeu, il offre une autonomie de batterie allant jusqu'à 16,7 heures. Les nombreuses options de connexion comprennent un port USB 3.2 Gen. 2 Type-C avec fonction de chargement, trois ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, une connexion HDMI, un port RJ-45 et une connexion audio combo. Le système à quatre haut-parleurs assure une expérience sonore impressionnante grâce au Dolby Atmos. Dans le jeu, la technologie d'annulation du bruit de l'IA à deux voies permet une communication limpide.



Le clavier de jeu opto-mécanique avec cinq touches de raccourci, le retournement des touches N (NKRO) et l'éclairage par touche permet un éclairage individuel grâce à la variété de couleurs d'Aura Sync et à une barre lumineuse élégante. De plus, le ROG Strix SCAR est équipé d'une puce ROG Keystone II compatible NFC, située sur le côté du boîtier et qui souligne l'ADN du jeu de la série SCAR. La fonction Keystone II donne aux utilisateurs une clé physique d'accès à un disque caché sur lequel des données sensibles peuvent être stockées. En outre, cette fonction permet de transférer des profils de système et de jeu entre des ordinateurs portables ROG et de charger plus rapidement des paramètres définis par l'utilisateur.



Prix et disponibilité



Le ROG Strix SCAR 17 (G733) est disponible dès maintenant à partir de 2 299 euros.



