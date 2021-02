Turtle Beach fait équipe avec Oakley pour les lunettes de jeu.



La marque d'accessoires de jeux Turtle Beach (Nasdaq : HEAR) a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Oakley, un leader dans le domaine des performances sportives et de l'innovation optique. En tant que marque ancrée dans la compétition, Oakley continue d'élargir sa gamme de lunettes développées pour les joueurs qui partagent une passion pour la performance. Le nouveau partenariat associe l'expertise de Turtle Beach dans la création de casques de jeu de haute qualité et adaptés aux lunettes à la quête d'Oakley pour une vision et des performances optimisées, dans une collection conçue pour aider les joueurs à mieux voir, mieux entendre et conquérir leurs adversaires.







Le partenariat est lancé avec une collection collaborative Oakley x Turtle Beach qui met en vedette la technologie de lentille de jeu Prizm d'Oakley qui offre des avantages de performance de niveau supérieur pour les jeux numériques en réduisant la fatigue oculaire. Le résultat est une collection inspirée par l'objectif qui offre des avantages pour la vision tout en s'adaptant parfaitement aux casques de jeu Turtle Beach les plus vendus, dotés de la technologie brevetée ProSpecs pour un confort inégalé.







"Turtle Beach et Oakley collaborent en coulisses depuis plusieurs années pour mettre sur le marché les meilleures lunettes de jeu, en s'appuyant sur l'expérience de Turtle Beach dans le domaine des jeux et des sports pour aider à développer un produit qui donne un avantage concurrentiel aux joueurs de tous niveaux", a déclaré Ryan Dell, vice-président du marketing mondial de Turtle Beach.



"Avec les lunettes de jeu révolutionnaires d'Oakley et notre système audio de jeu haute performance, nous continuons à chercher des moyens de faire progresser le confort des lunettes et l'expérience de jeu en général. Nous explorons également d'autres domaines dans lesquels Turtle Beach et Oakley pourraient faire davantage ensemble pour améliorer encore les performances de jeu, notamment en collaborant sur les technologies des matériaux, la conception des produits, les marchandises, les vêtements, etc.







La collection initiale Oakley x Turtle Beach comprend deux produits. Tout d'abord, les montures Metalink RX, qui se déclinent en noir et gris et portent le logo emblématique de Turtle Beach sur le temple. Les montures Metalink RX sont dotées de branches compatibles avec les casques d'écoute pour garantir qu'elles restent en place même lors des sessions de jeu les plus intenses, et sont livrées avec un microbag personnalisé portant le logo de Turtle Beach. Les joueurs qui portent des lunettes peuvent acheter les montures sur Oakley.com, et Oakley créera des Prizm Gaming Lenses personnalisées en fonction de leur prescription.



"Alors qu'Oakley s'oriente vers le jeu, le partenariat avec Turtle Beach est tout naturel, car les deux marques sont des leaders et des innovateurs dans deux domaines clés des performances de jeu - la vue et le son", a déclaré Caio Amato, directeur du marketing mondial d'Oakley. "Nous avons maintenant exploité l'élan acquis après le lancement de la technologie de lentille de jeu Prizm, notre première solution optique développée spécifiquement pour le jeu, pour combiner les avantages axés sur la performance que vous vous attendez à trouver dans une paire de montures Oakley avec un design compatible avec les casques. Les produits qui en résultent comblent le fossé entre le jeu physique et le jeu numérique tout en préparant les joueurs à la victoire dans leurs activités de jeu".



Pour célébrer encore davantage ce nouveau partenariat, Oakley et Turtle Beach ont également conçu un ensemble de lunettes de soleil Frogskins Lite en édition limitée. La dernière évolution des lunettes Oakley les plus emblématiques du style de vie, les lunettes de soleil Frogskins Lite présentent une palette de couleurs Turtle Beach, plus les lentilles Prizm Ruby Iridium d'Oakley, ainsi qu'un dégradé arc-en-ciel du logo Oakley et du logo Turtle Beach sur le temple. Les lunettes de soleil sont également livrées avec un microbag personnalisé portant le logo Turtle Beach.



L'édition limitée de la collection Oakley x Turtle Beach est disponible à l'achat dès aujourd'hui en ligne chez Oakley et Turtle Beach.



TECHPOWERUP