ASUSTOR nous propose un nouvel adaptateur : Le AS-U2.5G2.



ASUSTOR, la marque d'ASUS axée sur les NAS, a dévoilé l'AS-U2.5G2, un adaptateur réseau externe de poche pour l'Ethernet à 2,5 Gbps. Intégré dans un boîtier en aluminium de qualité supérieure, l'adaptateur utilise une Realtek RTL8156B 2,5 GbE PHY, qui est une solution monopuce conçue pour l'USB 3.0, sans avoir besoin d'une puce de pont USB-to-PCIe. Une seule connexion USB 3.2 Gen 1 gère à la fois l'alimentation et la connectivité hôte.







L'adaptateur est fourni avec un connecteur USB de type C pratique, et un dongle de type C vers type A est inclus. Il mesure 16,4 (H) x 23,4 (L) x 195,2 (P) mm, et ne pèse que 33 g. Comme il est vendu seul, il est compatible non seulement avec les produits NAS d'ASUSTOR, mais aussi avec tout PC sous Windows 10.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP