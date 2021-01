TECHPOWERUP nous propose le test du : Mad Catz F.R.E.Q. 4.



Récemment, j'ai passé en revue le Mad Catz F.R.E.Q. 2 (examiné ici), un casque de jeu analogique à 40 dollars avec un excellent rapport qualité-prix. Le F.R.E.Q. 4 n'est que légèrement plus cher, puisqu'il coûte 53 dollars si vous l'achetez aux États-Unis. Pour les clients européens, l'écart de prix est actuellement plus important, puisque le F.R.E.Q. 2 coûte 38 euros, alors que le F.R.E.Q. 4 coûte 61 euros. Les différences entre ces deux casques se résument à la connectivité : au lieu d'une connexion analogique de 3,5 mm, le F.R.E.Q. 4 est doté d'une connectivité USB et de quelques extras qui l'accompagnent.







Le Mad Catz F.R.E.Q. 4 est basé sur une paire de haut-parleurs dynamiques de 50 mm (contre 40 mm pour le F.R.E.Q 2). Selon le fabricant, ces haut-parleurs sont "réglés pour le jeu", ce qui promet des basses remarquables et des aigus nets. La connectivité USB apporte trois caractéristiques qui n'existent pas sur le F.R.E.Q. 2 : des effets de lumière RGB, un son surround virtuel Xear 7.1 et un pilote logiciel pour les réglages. Le microphone n'a pas changé. Il est donc toujours omnidirectionnel, rétractable, et équipé de la technologie ENC (Environmental Noise Cancellation) utilisée pour supprimer les bruits extérieurs.



Voici la fiche technique :



- Pilotes dynamiques de 50 mm (aimant au néodyme),

- 32 Ω impédance,

- Réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz (spécifiée par le fabricant),

- Conception fermée, supra-auriculaire,

- Microphone omnidirectionnel rétractable,

- Système d'éclairage RGB personnalisable,

- Son surround virtuel Xear 7.1,

- Câble USB caoutchouté de 2,2 m,

- Télécommande en ligne avec contrôle du volume, du microphone et du son surround,

- Poids : 320 g.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP