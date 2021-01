Cooler Master présente ses nouveaux produits de refroidissement au CM Virtual Showcase 2021.







Cooler Master présentera de nouveaux produits de refroidissement à l'exposition virtuelle CM Virtual Showcase 2021, notamment des refroidisseurs d'air pour CPU, des refroidisseurs de liquide CPU AIO et des ventilateurs de boîtier. Cooler Master lancera trois refroidisseurs MasterAir Stealth, dont le MasterAir MA624 Stealth que nous avons déjà présenté. Les deux autres refroidisseurs sont le MasterAir MA612 Stealth et le MasterAir MA612 Stealth ARGB, tous deux équipés de deux ventilateurs SickleFlow. Les deux nouveaux refroidisseurs AIO sont les refroidisseurs de liquide MasterLiquid ML240 Illusion et MasterLiquid ML360 Illusion AIO.



Regardez la vidéo d'introduction ci-contre : Cliquez ICI.



Cooler Master MasterAir MA624 Stealth







Le MasterAir MA624 Stealth vous offre des performances inégalées grâce à une configuration innovante à double tour et double ventilateur dans un ensemble noir comme un jet. Deux ventilateurs SickleFlow vous offrent une configuration Push-Pull efficace pour un débit d'air supérieur, tandis qu'un dissipateur de chaleur à double tour refroidi par six tuyaux et une base nickelée fonctionnent pour évacuer rapidement la chaleur. Et malgré la taille de ce bébé, tout cela est réalisé avec un niveau de bruit plafonné à 27 dBA.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Cooler Master MasterAir MA612 Stealth and MA612 Stealth ARGB







Le MasterAir MA612 Stealth affiche des performances impressionnantes dans une finition noire comme le jet. La conception asymétrique du caloduc, avec six tubes et une base nickelée, permet d'évacuer efficacement et rapidement la chaleur, tout en tenant compte de la compatibilité et de l'espacement des RAM. De plus, deux ventilateurs SickleFlow sont intégrés pour une impressionnante configuration Push-Pull pour un flux d'air supérieur - tout en gardant un chuchotement silencieux même pendant vos parties les plus intensives.



Le MasterAir MA612 Stealth ARGB est la version du MA612 Stealth équipée de deux ventilateurs SickleFlow ARGB. Les éléments ARGB sont entièrement personnalisables avec le logiciel MasterPlus.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion and ML360 Illusion







Les MasterLiquid ML240 Illusion et ML360 Illusion redéfinissent l'éclairage dans un système de refroidissement. Nous avons pris notre système MasterLiquid primé, avec sa pompe à double chambre de 3ème génération, ses ventilateurs et son radiateur, et nous y avons ajouté de toutes nouvelles caractéristiques visuelles qu'il faut vraiment voir pour y croire. La pompe de l'Illusion est entièrement translucide et abrite une incroyable soixantaine de LED RVB adressables utilisant la nouvelle technologie Addressable Gen 2 pour un potentiel d'éclairage inégalé. De plus, les ventilateurs MasterFan MF120 Halo ajoutent encore plus de lumière au mélange pour des spectacles lumineux vraiment spectaculaires. Et grâce à notre logiciel MasterPlus+, tous ces éléments peuvent être entièrement personnalisés avec des couleurs, des effets et des animations pour un refroidisseur qui pourrait être la pièce maîtresse visuelle de votre installation.



Cooler Master MasterFan SF120M ARGB







Le MasterFan SF120M est un ventilateur innovant qui utilise de nouvelles caractéristiques créatives et des matériaux de qualité industrielle pour être le leader en matière de performance, de stabilité et de durabilité. Un moteur à double roulement à billes réduit le frottement en rotation pour des performances et une longévité accrues, et un cadre renforcé par un blindage métallique de qualité supérieure offre une résistance de niveau industriel à votre installation. De plus, nous avons ajouté 18 ARGB uniformes : six dans l'anneau intérieur et 12 dans le cadre extérieur pour des visuels époustouflants qui feront certainement passer votre construction au niveau supérieur.



Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic







Le nouveau ventilateur MasterFan MF120 Prismatic présente des innovations frappantes en matière d'éclairage dans un ensemble de haute performance. Sa fonction de mise en valeur est un éclairage RVB adressable à trois boucles avec des boucles cristallines uniques des deux côtés du ventilateur pour un spectacle lumineux vraiment rayonnant dans votre bâtiment. En outre, le ventilateur du milieu n'est pas non plus avachi, avec un circuit intégré Silent Driver qui offre un fonctionnement doux et silencieux du ventilateur tout en produisant une courbe pression/débit d'air qui dépasse de loin les performances de la génération précédente à un niveau significatif. Étonnant et performant, le Prismatic se distingue vraiment des autres.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour en savoir plus sur les nouveaux produits de Cooler Master, rendez-vous au CM Virtual Showcase 2021 : Cliquez ICI.



Les Prix :



- Cooler Master MasterAir MA624 Stealth : 99.99 Dollars,

- Cooler Master MasterAir MA612 Stealth : 79.99 Dollars,

- Cooler Master MasterAir MA612 Stealth ARGB : 89.99 Dollars,

- Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion : 119.99 Dollars,

- Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion : 139.99 Dollars,

- Cooler Master MasterFan SF120M ARGB : Pas de prix pour le moment,

- Cooler Master MasterFan MF120 Prismatic : 29.99 Dollars.



VORTEZ