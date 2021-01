THE GURU3D nous propose : MSI Afterburner en version 4.6.3 Bêta 5.



Vous pouvez maintenant télécharger la dernière version de MSI Afterburner 4.6.3 Beta 5. En début de semaine, une version plus ancienne de nos forums a été diffusée sur le web par des parties externes non liées à Guru3D ou MSI. Cette version n'était pas censée être rendue publique, elle est déjà dépassée et mise à jour.



La nouvelle version MSI Afterburner 4.6.3 Beta 5 a demandé beaucoup de travail et apporte un soutien aux nouvelles Radeon RX 6800, 6800 XT et 6900 XT. Nous espérons que l'attente en valait la peine, car durant ces périodes COVID, il y a eu des défis à relever. Les notes de version précédentes que vous avez vues sur d'autres sites web sont incorrectes, pour les utilisateurs d'AMD 6800/6900 : maintenant, il passe en interne et automatiquement du mode "Tuning control" au mode "Manual", il n'est donc pas nécessaire de le faire soi-même dans le panneau de contrôle Adrenalin.



Une note amicale envers les médias et les parties externes non affiliées à Guru3D.com ; ceux qui essaient de créer des liens profonds et/ou de distribuer notre logiciel. En début de semaine, nous avons vu nos premières constructions de développeurs se répandre sur le web. Les médias responsables ont marqué le téléchargement comme étant une version officielle et ont même commencé à la distribuer.



Ces premières versions peuvent poser des problèmes importants aux utilisateurs finaux. Notre conseil est simple : si le logiciel n'est pas publié ici sur Guru3D.com dans la section "news" ou "téléchargement", alors il ne s'agit pas d'une version publique officielle, ce qui vous met en danger, voire vous rend vulnérable. Pour cette seule raison, soyez très prudents si vous téléchargez MSI Afterburner d'une partie externe. Notre distribution est sûre, et c'est le seul moyen pour vous de savoir si les téléchargements n'ont pas été altérés, sont instables, ou même vulnérables.



Guru3D.com et MSI sont les SEULES parties légalement autorisées à distribuer MSI Afterburner, il en va de même pour les téléchargements liés au serveur de statistiques Rivatuner et à l'application Rivatuner CORE.







Les changements apportés sont les suivants :



Ajout de la prise en charge de l'architecture GPU NVIDIA Ampere :



- Ajout d'une nouvelle prise en charge de l'API de contrôle des ventilateurs 3.0,

- Ajout d'une nouvelle prise en charge intégrée de l'API de l'OC Scanner, veuillez lire ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur la nouvelle mise en œuvre de l'OC Scanner.



Mise à jour de l'application MSI Overclocking Scanner :



- À partir de la famille de pilotes 455.xx, NVIDIA OS Scanner n'est plus implémenté comme un composant logiciel séparé redistribué avec le logiciel d'overclocking de chaque partenaire AIC. Désormais, NVIDIA OC Scanner est intégré dans le pilote et les logiciels tiers peuvent y accéder nativement via NVAPI. Une telle implémentation simplifie le processus de maintenance d'OC Scanner pour NVIDIA, il n'est plus nécessaire d'envoyer des composants logiciels mis à jour aux partenaires AIC et de rééditer le logiciel de chaque partenaire lorsque quelque chose doit être modifié dans OC Scanner du côté de NVIDIA.



MSI Overclocking Scanner prend en charge les deux implémentations de l'API d'OC Scanner de NVIDIA :



- Ancienne implémentation de NVIDIA OC Scanner via des composants logiciels séparés pour les architectures NVIDIA Pascal et Turing pour la famille de pilotes pré 455.xx,

- Nouvelle implémentation intégrée basée sur NVAPI du NVIDIA OC Scanner pour l'affichage 455.xx et plus récent de NVIDIA

conducteurs.



La mise en œuvre du nouveau scanner de CO basé sur la NVAPI présente les changements et améliorations suivants :



- Prise en charge automatisée du déblocage des horloges centrales et des horloges de mémoire,

- Les résultats des scanners du CO sont maintenant persistants. Cela signifie qu'une fois que le processus de balayage réussit, le pilote NVIDIA enregistre en interne la courbe de tension/fréquence optimisée et l'horloge mémoire overclockée et les applique comme nouvelles valeurs par défaut du système après le redémarrage, même si vous fermez ou désinstallez l'application d'overclocking. Il y a maintenant un nouveau bouton "Revert" à l'intérieur de MSI Overclocking Scanner, qui vous permet de revenir à la courbe overclockée et aux horloges mémoires à leurs valeurs par défaut.

- La fonctionnalité de test de stabilité de la courbe de fréquence/horloge ajustée manuellement est obsolète et n'est plus disponible.

- Ajout d'un contrôle de tension pour la conception de référence des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX série 30x0

- Ajout de nouvelles peaux MSI Ampère et Indigo par Drerex design

- Ajout d'un support expérimental pour les processeurs Intel de 10e génération

- Ajout d'une implémentation native basée sur la NVAPI pour la surveillance absolue de la puissance des GPU NVIDIA

Modification du nom du mutex de synchronisation pour l'accès aux registres SNM d'AMD dans la mise en œuvre de la surveillance de la température d'AMD Ryzen

- Correction d'une valeur d'utilisation anormalement élevée du bus PCIE surveillée sur les GPU NVIDIA après un crash et une récupération du pilote d'affichage ou sur Optimus plates-formes lorsque le GPU discret est en sommeil

- Ajout d'un contournement pour le bogue du pilote AMD provoquant un court scintillement de l'affichage lors de l'application de nouveaux paramètres de ventilateur sur certaines configurations d'affichage à taux de rafraîchissement élevé sur plusieurs ou un seul moniteur.

- Maintenant, MSI Afterburner désactive de force Zero RPM lors de l'application de la nouvelle vitesse fixe du ventilateur afin de contourner le bogue du pilote AMD empêchant le contrôle du ventilateur de fonctionner lorsque le mode "Zéro RPM" est activé sur certains systèmes. Si le mode Zero RPM fonctionne correctement sur votre système et que vous souhaitez le maintenir activé lors du réglage de la vitesse du ventilateur, vous pouvez désactiver la commande forcée du mode Zero RPM à l'aide d'un commutateur orienté vers la puissance dans le fichier de configuration de l'application ow MSI Afterburner affiche la vitesse minimale autorisée du ventilateur dans la fenêtre de l'éditeur de courbes de ventilateur du logiciel sur les GPU AMD compatibles Overdrive 8. Les derniers pilotes AMD ne vous permettront pas de régler la vitesse du ventilateur en dessous de cette limite, c'est-à-dire que les composants AMD ADL du pilote sont chargés par chemin absolu maintenant pour empêcher un éventuel détournement de DLL.

- Politique d'accès au pilote IO resserrée, le pilote ne peut plus être accessible aux utilisateurs n'ayant pas de droits d'administration Le serveur de statistiques RivaTuner a été mis à niveau vers la version 7.3.0. Cette version introduit une architecture de plugins et un tout nouveau plugin d'éditeur de superposition visuelle. Nous vous recommandons vivement de l'essayer si vous êtes un utilisateur avancé et que vous souhaitez personnaliser votre OSD au-delà des possibilités de l'éditeur de disposition interne de MSI Afterburner.

- MSI Afterburner 4.6.3 beta 5 contiendra en outre une mise à jour fonctionnelle mineure pour les utilisateurs d'AMD 6800/6900 : il passe désormais en interne et automatiquement du mode "Tuning control" au mode "Manual", il n'est donc pas nécessaire de le faire soi-même dans le panneau de contrôle Adrenalin. Et bien sûr, il contiendra une mise à jour de la RTSS 7.3.0 Beta 10.



