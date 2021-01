VS







IKEA + ASUS ROG Meubles pour joueurs : Premier regard.



IKEA et ASUS ROG ont annoncé une collaboration en septembre dernier, pour des meubles et accessoires destinés aux joueurs. Les premiers produits de cette combinaison sont sortis. D'après ce que nous pouvons dire, IKEA a donné à certains de ses meubles de bureau et de garage existants une garniture ASUS ROG, mais nous pouvons aussi repérer quelques nouvelles créations.















Parmi le matériel présenté par IKEA, on trouve des bureaux sur pied (manuels et motorisés), des supports de tour de bureau à roulettes, des tapis pour votre chaise de jeu, des planches à chevilles avec des chevilles, des crochets et des bandes Velcro pour divers types de matériel et de périphériques, des commodes à roulettes et d'autres accessoires. Mais ce que nous attendons encore de IKEA x ROG, c'est une véritable chaise de jeu. Peut-être qu'il y en a une qui est en préparation, car il faudrait qu'elle soit conçue de manière que tout soit parfait.



TWITTER (Momomo US)