Le panneau Creative Command disponible pour les Sound Blaster Z Series.







Nous l'avions annoncé en exclusivité il y a plusieurs semaines déjà. Eh bien ça y est, Creative a officiellement lancé aujourd'hui sa nouvelle carte son de milieu de gamme Sound Blaster Z SE (Special Edition) qui remplacera petit à petit la Z actuelle. Cette carte est d'ores et déjà disponible en stock sur la boutique officielle de Creative mais aussi sur Amazon au tarif de 99 euros à savoir le même prix exactement que l'ancien modèle. Il faut dire que les deux cartes sont strictement identiques au niveau matériel (même référence SB1500), la Z SE offre juste quelques optimisations au niveau logiciel.



Justement, Creative profite du lancement de ce nouveau produit pour publier de nouveaux drivers pour les cartes Z, Zx, ZxR ainsi que pour la Z SE bien entendu. Comme prévu, ces drivers sont accompagnés du panneau de configuration Sound Blaster Command qui est déjà fourni depuis un petit moment maintenant avec les cartes PCIe AE-5, AE-7 et AE-9 ainsi qu'avec certains modèles USB (G3/G6/X3).



Grâce au panneau Sound Blaster Command, qui remplace le Sound Blaster Z-Series Control Panel, les cartes Z Series bénéficient de la toute nouvelle interface graphique beaucoup plus moderne et agréable à utiliser. L'application SB Command donne également accès à des profils SBX prédéfinis pour plusieurs jeux phares (PUBG, Fortnite...) qui peuvent bien sûr être personnalisés. Les différentes fonctionnalités sont ensuite réparties dans plusieurs onglets (Lecture, Enregistrement, Scout Mode, Mélangeur, Encodeur) qui disposent tous de différentes améliorations par rapport à ce que l'on connaît. Bref, on peut remercier Creative pour cette grosse mise à jour logicielle qui concerne les cartes Sound Blaster Z Series sorties il y a plus de huit ans (fin 2012) ! Comme quoi, le constructeur est quand même capable d'assurer un support logiciel sur le long terme. Reste à voir bien sûr si ce support des cartes Z va durer mais à priori oui puisque le développement de l'application Sound Blaster Command est unifié et les futures mises à jour et corrections devraient donc profiter à tous les produits supportés.



Un petit bémol toutefois, si cela en est vraiment un, certaines améliorations apportées par le panneau Command sont exclusivement réservées à la nouvelle carte Sound Blaster Z SE. Il s'agit de l'option Mic EQ qui permet d'appliquer au microphone un préréglage d'égalisation pour un rendu de la voix plus naturel et limpide si l'on en croit la marque. Des profils prédéfinis (Headphone Profile) sont aussi disponibles pour cette carte afin d'optimiser le rendu du casque audio ou des écouteurs. Une liste déroulante permet de choisir précisément le modèle que l'on possède. Pour finir, Creative annonce la Z SE comme capable de restituer le son surround sur huit canaux virtuels (7.1) avec un casque audio alors que la Z se borne au 5.1 et uniquement sur des enceintes. Il s'agit a priori des seules fonctionnalités logicielles réservées à la Z SE.



Pour information, les drivers proposés aujourd'hui par Creative sont des fichiers complets qui comprennent l'installateur, le pilote signé WHQL, le panneau de configuration Sound Blaster Command et les différents utilitaires qui ont été mis à jour au passage (ALchemy, Host OpenAL, Dolby Digital Live, DTS Connect). Le pilote est numéroté 6.0.102.0075 et comprend donc les correctifs déjà proposés depuis l'automne dans le pilote 6.0.102.0074 (latence du réglage du volume avec Windows 10 20H1/20H2).







Pour ce qui est du nouveau panneau Sound Blaster Command, il est numéroté 3.4.94.03. Il est théoriquement également disponible en mise à jour automatique via Internet pour les cartes AE Series mais au cas où, nous vous le proposons en téléchargement direct depuis TLD. Pour autant, le changelog ne liste pas d'autres améliorations que le support des cartes Z Series.



Si vous souhaitez vous familiariser avec le nouveau panneau de configuration Sound Blaster Command, vous pouvez consulter cet article de la base de connaissances Creative qui détaille chaque fonction.



Cartes sons Creative concernées :



- Sound Blaster Z (SB1500),

- Sound Blaster Z (SB1502),

- Sound Blaster Z SE (Special Edition) (SB1500),

- Sound Blaster Zx (SB1506),

- Sound Blaster ZxR (SB1510/SB1510A).



Téléchargement pour Windows 7/8/8.1/10



- Drivers Creative 3.4.94.03 (6.0.102.0075 WHQL) pour les cartes Sound Blaster Z/Z SE/Zx : Cliquez ICI,

- Drivers Creative 3.4.94.03 (6.0.102.0075 WHQL) pour les cartes Sound Blaster ZxR : Cliquez ICI,

- Application Creative Sound Blaster Command 3.4.94.03 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS