Windows 10 : Vous pouvez désormais exécuter vos applications Android préférées.



L’une des grandes annonces 2020 autour de Windows 10 est probablement la prise en charge des applications Android. Le système d’exploitation de Google est devenu un « ami » et non un ennemi de Microsoft.



Dans un premier temps cette position a été surprenante mais après réflexion elle n’est pas étonnante. Microsoft a perdu la bataille de la mobilité au point d’utiliser Android au cœur de son nouveau smartphone, le Surface Duo. Windows 10 n’a donc pas d’autre choix que d’offrir une compatibilité étendue avec cet OS et probablement iOS dans un avenir proche.



L’application Mon téléphone a permis de proposer une fonction de synchronisation aux propriétaires de certains appareils Samsung. Récemment le géant est allé encore plus loin avec la possibilité d’exécuter des applications Android directement sur l’ordinateur. Cette nouveauté a débarqué au travers du programme Windows Insider.



Windows 10 et Android







Une nouvelle étape est franchie avec désormais une disponibilité « grand public ». En clair Microsoft propose cette avancée à tous les utilisateurs de Windows 10. Il faut par contre répondre à certaines exigences.



Cette expérience « Android » sur Windows 10 a été développée dans un souci de transparence au travers d’un support le plus natif possible. Les applications Android s’exécutent dans leurs propres fenêtres et peuvent être épinglées à la barre des tâches.



A ce sujet Microsoft explique :



Profitez de la puissance de votre application Mon Téléphone grâce à l’intégration de la fonction « Link to Windows » pour certains appareils Samsung afin d’accéder instantanément aux applications mobiles de votre téléphone directement à partir de votre PC Windows 10. Il n’est pas nécessaire d’installer, de vous connecter ou de configurer vos applications sur votre PC, ce qui vous fait gagner du temps.



Vous pouvez facilement épingler vos applications mobiles préférées à votre barre des tâches ou le menu « Start » sur votre PC pour un accès rapide et facile. Lorsque vous lancez une application, elle s’ouvre dans une fenêtre séparée en dehors de l’application Your Phone vous permettant de multitâche. Ainsi, si vous devez répondre rapidement à une conversation, répondre à vos messages sociaux, ou commander de la nourriture, vous pouvez le faire rapidement en utilisant le grand écran de votre PC, votre clavier, votre souris, votre stylet ou encore un écran tactile aux côtés de vos autres applications PC !



