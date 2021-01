TECHPOWERUP nous propose le test du : XPG Gammix S50 Lite 2 TB M.2 NVMe SSD.



ADATA est le plus grand fabricant de stockage flash et de mémoire DRAM pour ordinateurs à Taiwan. Ils ont été à la pointe du développement des SSD depuis de nombreuses années, nous apportant des SSD célèbres comme le SX8200, le SX900 et le S510.



XPG est l'une des sous-marques d'ADATA et crée des produits optimisés pour les besoins des joueurs.







Le Gammix S50 Lite est un SSD M.2 NVMe grand public qui apporte la prise en charge de l'interface PCI-Express 4.0 au grand public à un prix abordable. En interne, le Gammix S50 Lite utilise un contrôleur Silicon Motion SM2267G à quatre canaux couplé à une flash TLC Intel 96 couches. Une puce DRAM de 1 GB Micron fournit 1 GB de stockage pour les tables de correspondance du SSD.



Le XPG Gammix S50 Lite a une capacité de 1 To (140 Dollars) et de 2 To (260 Dollars). L'endurance de ces modèles est fixée à 750 TBW et 1480 TBW respectivement. ADATA offre une garantie de cinq ans pour le Gammix S50 Lite.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP