Une taille d'écran parfaite de 27 pouces pour apprendre ce que vous aimez chez vous, qu'il s'agisse de programmation, de codage et de conception de sites web ; ou de visualisation de ces applications, feuilles de calcul et autres.



Technologie anti-licker MSI

Protégez vos yeux tout en apprenant chez vous







Grâce à la technologie MSI Anti-Flicker, un courant de sortie stable est fourni au moniteur. Il protégera vos yeux et contribuera également à prévenir la sécheresse oculaire et la fatigue oculaire.



Moins de lumière bleue







L'énergie de la lumière bleue peut causer des dommages à nos yeux, sans parler des yeux des enfants. Une technologie à moindre intensité de lumière bleue bloquera et absorbera la lumière bleue générée par l'écran et protégera vos yeux d'un effet nocif de la lumière bleue.



Affichage antireflet MSI

Apporter un plus grand confort

Environnement d'apprentissage







L'écran antireflet est conçu pour réduire la quantité de lumière qui se reflète sur l'écran. Un écran antireflet rend la visualisation de l'écran plus agréable pour les utilisateurs et réduit la fatigue oculaire.



Apprendre avec les meilleurs

Couleurs et luminosité de l'écran



Optimisez instantanément les couleurs et la luminosité de l'écran pour vous assurer de profiter au mieux de chaque détail tout en apprenant à utiliser les applications qui vous intéressent.



Grand angle de vue



Le grand angle de vision de 178° du panneau IPS permet à chacun de voir clairement l'écran de n'importe quel côté lorsqu'il discute et partage avec sa famille et ses amis.



Sources doubles soutenues pour

Vos différents dispositifs d'apprentissage



Apprendre avec un ordinateur de bureau ou portable avec PRO MP271, sans aucun problème. Avec un port HDMI et un port D-Sub (VGA), il conserve la flexibilité avec des sources doubles pour vos différents appareils.



Haut-parleurs intégrés



La série PRO MP271 avec deux haut-parleurs intégrés de 2W permet aux utilisateurs d'écouter des fichiers audio, d'assister à des cours en ligne ou de monter des vidéos à tout moment sans avoir à porter un haut-parleur externe ou un casque.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 03 février 2021.



Le prix sera de : 199.96 euros.



