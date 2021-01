ASUS nous propose un nouveau claviers gamers : Le ROG Falchion.







Compact, sans compromis



ROG Falchion est un clavier mécanique sans fil à 65 % de facteur de forme, conçu pour changer votre façon de jouer. Il est doté d'un écran tactile interactif et d'un boîtier à couvercle bidirectionnel innovant. C'est le premier clavier ROG avec éclairage RGB Aura Sync sans fil. Les touches sont dotées d'un capuchon double face en polybutylène téréphtalate (PBT) ROG durable et d'interrupteurs mécaniques Cherry MX RGB de fabrication allemande pour des frappes précises et tactiles. ROG Falchion utilise une connexion RF 2,4 GHz de qualité professionnelle pour un taux de rafraîchissement de 1 ms et offre jusqu'à 450 heures d'autonomie sur une seule charge.



65% de facteur de forme pour une configuration minimaliste



L'équipe du ROG s'est efforcée de fournir un clavier compact sans compromis, en intégrant magistralement les flèches et les touches de navigation dans une disposition de clavier à 65 %. Et avec seulement 306 mm de longueur, ROG Falchion a presque la même taille qu'un clavier à 60%. Il vous offre toutes les fonctions d'un clavier normal sans occuper beaucoup d'espace sur votre bureau.



Panneau tactile interactif







Un écran tactile innovant sur le flanc gauche de ROG Falchion vous permet de régler facilement le volume, ou de créer des raccourcis pour changer d'application, ou de copier-coller. Il peut également être programmé pour être utilisé comme une touche macro pour des commandes plus intuitives pour le jeu.



Connectivité bi-mode et

Jusqu'à 450 heures d'autonomie de la batterie



Une connexion RF 2,4 GHz à latence quasi nulle et jusqu'à 450 heures d'autonomie* offrent la stabilité et la longévité dont les joueurs ont besoin pour vivre une expérience de jeu ultime. Il peut également être utilisé en mode USB filaire.



PBT durable

Capsules doubles



Les capuchons de clé ROG PBT Double Shot offrent un toucher unique et de qualité supérieure, ainsi qu'une durabilité durable. La conception de la clé a été optimisée avec des capuchons de mi-hauteur et une tige plus courte pour réduire le tremblement de la clé et offrir une expérience plus confortable à l'utilisateur. Le procédé de moulage précis à double coup permet d'obtenir des capuchons de touches translucides qui présentent un script ROG sans faille pour un look unique, donnant à ROG Falchion un éclairage homogène et un look sans équivoque ROG.



Couvercle de clavier en polycarbonate



Le couvercle du clavier en polycarbonate transparent offre une superbe protection lorsque vous stockez ou emmenez ROG Falchion à des soirées LAN. Le couvercle peut également être placé sous le clavier lorsqu'il est utilisé, pour donner à l'éclairage RVB du dessous un aspect diffus.



Commutateurs RGB Cherry MX



ROG Falchion utilise les commutateurs RGB Cherry MX pour offrir la sensation mécanique précise préférée par les joueurs et les enthousiastes. Ces interrupteurs de qualité supérieure de fabrication allemande sont réputés pour leur actionnement optimal et leur réactivité à chaque frappe.



Caisse d'armement



Armoury Crate est un utilitaire logiciel conçu pour vous donner un contrôle centralisé des produits de jeu pris en charge, ce qui vous permet de régler facilement l'apparence et la convivialité de votre système. À partir d'une seule interface intuitive, Armoury Crate vous permet de personnaliser facilement l'éclairage et les effets RVB pour les appareils compatibles et de les synchroniser avec Aura Sync pour créer un schéma d'éclairage unifié dans tout votre système. Armoury Crate vous permet également de personnaliser les profils d'utilisateurs, les touches de carte, d'enregistrer des macros et même de suivre les statistiques du matériel pendant le jeu.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 16 mars 2021.



Le prix est de : 169.94 euros.



ASUS ROG