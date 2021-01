Razer annonce la souris de jeu Viper 8KHz avec technologie HyperPolling.



Razer, la première marque mondiale de jeux vidéo, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle technologie exclusive Razer HyperPolling, qui fait ses débuts avec la nouvelle souris Razer Viper 8 KHz, la première souris de jeu d'esports au monde avec un taux de sondage réel de 8000 Hz. La technologie Razer HyperPolling surpasse la norme industrielle de 1000 Hz avec un véritable taux de 8000 Hz pour des performances à la vitesse de la pensée, ouvrant ainsi une nouvelle ère de réactivité, de vitesse et de fiabilité dans les jeux.















Actuellement, la plupart des souris de jeu les plus répandues supportent des fréquences d'interrogation allant jusqu'à 1000 Hz, et bien que les fabricants se soient efforcés de rendre les souris plus précises et plus réactives, peu d'attention a été accordée à la fréquence avec laquelle les données de clic et de position sont transmises au PC. Avec des PC plus rapides et des moniteurs à taux de rafraîchissement plus élevé, des taux de sondage plus élevés peuvent éliminer les micro-bégaiements gênants, améliorant ainsi considérablement les performances de jeu lorsqu'une fraction de seconde peut faire la différence entre gagner ou perdre.



"La latence est une partie très importante du jeu qui affecte considérablement l'expérience de jeu globale - et pourtant, elle est négligée par de nombreuses entreprises qui se sont concentrées trop longtemps sur l'augmentation de l'IAP. Contrairement au DPI, une latence plus faible profite à tous, des joueurs occasionnels aux joueurs professionnels, en réduisant considérablement le temps de réaction global de plusieurs millisecondes", a déclaré Alvin Cheung, vice-président senior de l'unité commerciale "périphériques" de Razer. "Au cours de notre processus de test et de développement avec un grand nombre de joueurs compétitifs et d'enthousiastes de la souris, beaucoup ont signalé une entrée plus fluide et plus réactive lors de l'utilisation de la technologie HyperPolling de la nouvelle souris de jeu esports Viper 8KHz".







Au moins 8x plus vite - la science derrière sa vitesse



Le taux de sondage est la fréquence à laquelle un appareil transmet des données au PC, avec une norme industrielle allant jusqu'à 1000 Hz (1000 fois par seconde). La technologie Razer HyperPolling utilise un microcontrôleur USB à grande vitesse pour dépasser cette norme avec un taux d'interrogation réel de 8000 Hz. Cela permet au Viper 8KHz d'envoyer jusqu'à huit fois plus de données chaque seconde, réduisant ainsi le délai d'entrée de 1ms à seulement 1/8 de milliseconde.



La technologie Razer HyperPolling peut envoyer des données plus récentes pour mieux correspondre au taux de rafraîchissement plus rapide d'un moniteur. Par conséquent, le délai entre le dernier rapport et le rendu de l'image du moniteur est beaucoup plus court que celui d'une fréquence d'interrogation de 1000 Hz, ce qui permet d'obtenir des positions de curseur plus fluides et plus actuelles.



Des taux d'interrogation plus élevés peuvent réduire le délai d'entrée, en minimisant les micro-bégaiements et les sauts soudains dans la position du curseur, ce qui se traduit par un mouvement fluide et précis du curseur sur l'écran. La technologie HyperPolling de Razer offre non seulement la latence de clic la plus rapide, mais elle maintient également la variance de clic à clic à un minimum absolu, ce qui la rend supérieure aux autres technologies de jeu de pointe.



"Cette technologie est parfaite pour les jeux qui exigent une grande précision et une grande réactivité comme CS:GO", a déclaré Tarik "tarik" Celik, star de CS:GO de Evil Geniuses. Nikolay "Nikobaby" Nikolov, de l'équipe Dota2 Alliance, a abondé dans le même sens : "Je ferais instantanément la différence entre 1000Hz et 8000Hz".



Surpassez la concurrence avec la Viper 8KHz



Le Viper 8KHz est le premier périphérique Razer à être doté de la technologie Razer HyperPolling, mariant 3 innovations clés dans un seul appareil pour créer la souris de jeu compétitive la plus rapide au monde. Les commutateurs de la souris optique Razer de deuxième génération et le capteur optique Razer Focus+, combinés à la technologie Razer HyperPolling, donnent une souris de jeu d'une vitesse, d'une précision et d'une réactivité inégalées.



Les commutateurs de la souris optique Razer de la deuxième génération ont été améliorés avec un retour tactile plus important, rendant chaque clic plus satisfaisant qu'auparavant. En éliminant le délai de rebondissement utilisé dans les interrupteurs mécaniques traditionnels, cette action rapide comme l'éclair est complétée par la technologie HyperPolling pour fournir la latence d'entrée la plus faible, aidant les joueurs à atteindre ces niveaux de temps de réaction favorables. Ultrarapides et durables, les commutateurs de souris optique Razer de deuxième génération sont conçus pour durer 70 millions de clics.



Le capteur optique Razer Focus+ a une précision de résolution de 99,6 %, la meilleure du secteur, de sorte que même les mouvements les plus fins sont suivis avec constance. Grâce aux fonctions intelligentes uniques du capteur, combinées à la technologie Razer HyperPolling, les joueurs bénéficieront d'un suivi du curseur ultra-lisse et sans bégaiement pour un niveau de précision élevé et des prises de vue cruciales pour gagner le jeu.



Une performance de premier ordre. Jusqu'au moindre détail.



Ces performances et cette technologie révolutionnaire sont regroupées dans un châssis solide et ambidextre, qui ne pèse que 71 grammes. La Viper 8KHz est équipée de pieds de souris 100% PTFE pour des glissades plus douces, et dispose du câble SpeedFlex sans accroc de Razer pour assurer une traînée minimale pour les glissades de liquides.



Grâce au Razer Synapse 3, les joueurs peuvent redéfinir les huit boutons programmables, assigner des macros ou des fonctions secondaires, et enregistrer toutes les configurations de profil dans la mémoire embarquée avancée de la Viper 8KHz. Avec la possibilité de stocker jusqu'à cinq profils de mémoire embarquée, les utilisateurs bénéficient d'un accès instantané à leurs paramètres personnels où qu'ils soient.



La Viper 8KHz est une mise à niveau par rapport à son prédécesseur. Elle intègre la plupart des innovations technologiques de Razer pour atteindre un niveau de performance sans précédent.



Voici la fiche technique :



- Taux de sondage réel de 8000 Hz (0,125 ms),

- Capteur optique True 20 000 DPI Focus+,

- Jusqu'à 650 pouces par seconde (IPS)/accélération de 50 G/meilleure précision de résolution de 99,6 % de l'industrie,

- Les commutateurs de souris optique Razer de deuxième génération sont évalués à 70 millions de clics,

- Véritable conception ambidextre avec poignées latérales en caoutchouc ultra-durable intégré,

- Pieds de souris 100% PTFE,

- Roue de défilement tactile pour les jeux,

- Ajustement de la sensibilité à la volée (étapes par défaut : 400/800/1600/2400/3200),

- Stockage hybride dans le Cloud et mémoire embarquée (4+1 profils),

- Éclairage Razer Chroma RGB avec 16,8 millions d'options de couleurs personnalisables,

- 7+1 boutons programmables,

- Personnalisation avancée de la distance de décollage/atterrissage,

- Razer Synapse 3 activé,

- Câble Speedflex de 1,8 m/6 ft,

- 126,73 mm (Longueur) X 57,6 mm (Largeur) X 37,81 mm (Hauteur),

- Poids approximatif : 71 g (sans le câble).



Prix et disponibilité



Elle est déjà disponible, le prix est de : 89.99 euros.



TECHPOWERUP