Les waterblocks pour GPU Pacific V-RTX 3070 et Pacific V-RTX 3080/3090 de Thermaltake sont disponibles à l'achat.



Thermaltake, la première marque de PC de bricolage haut de gamme pour les solutions de refroidissement, d'équipement de jeu et de mémoire pour les passionnés, est heureuse d'annoncer que le Pacific V-RTX 3070 GPU Water Block et le Pacific V-RTX 3080/3090 GPU Water Block sont tous deux prêts à être vendus.







Le Pacific V-RTX 3070 GPU Water Block et le Pacific V-RTX 3080/3090 GPU Water Block sont tous deux des blocs d'eau conçus en RGB pour les cartes graphiques ASUS ROG STRIX RTX 3070 et 3080/3090. Ces blocs d'eau transparents font partie de l'écosystème TT RGB et supportent le logiciel TT RGB Plus, affichant 16,8 millions d'effets lumineux RGB pour créer les meilleurs effets visuels pour les constructions des utilisateurs.



Ils prennent également en charge diverses cartes mères avec un en-tête RGB adressable de 5 V permettant aux utilisateurs de contrôler les effets d'éclairage par le biais de logiciels synchronisés, tels que ASUS Aura Sync et MSI Mystic Light Sync. Leur conception à haut débit, leur base CU à finition miroir et leur structure à micro-canaux garantissent les performances et l'esthétique visuelle de ces blocs d'eau. Par conséquent, s'il vous arrive de recevoir une carte graphique ASUS ROG STRIX RTX 3070 ou 3080/3090, venez essayer notre dernier bloc d'eau GPU Pacific V-RTX 3070 ou le bloc d'eau GPU Pacific V-RTX 3080/3090.



Disponibilité, garantie et prix



Le bloc d'eau GPU Pacific V-RTX 3070 et le bloc d'eau GPU Pacific V-RTX 3080/3090 sont désormais disponibles à l'achat via le réseau mondial de détaillants et distributeurs agréés de Thermaltake.



Les produits Thermaltake Liquid Cooling System bénéficient d'une garantie de deux ans, soutenue par le réseau mondial de service clientèle et d'assistance technique Thermaltake. Veuillez vous référer au site web de Thermaltake ou contacter votre représentant local des ventes ou des relations publiques de Thermaltake pour obtenir les prix actualisés des produits du système de refroidissement liquide Thermaltake.



Pour plus d'informations :



- Pacific V-RTX 3070 : Cliquez ICI,

- Pacific V-RTX 3080/3090 : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP