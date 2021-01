THE GURU3D nous propose le test du : Asustor Lockerstor 4 AS6604t NAS (2x 2.5 GigE).



Nous constatons deux tendances pour les unités NAS, le Multi GigE Ethernet et, bien sûr, une évolution vers le stockage flash basé sur NAND. Dans cet esprit, Asustor a lancé son serveur NAS Lockerstor 4 (AS6604T). Ce NAS SOHO s'adresse à de nouveaux publics, notamment les pro-consommateurs et ceux qui recherchent un divertissement avec tout ce qui est en streaming. Mais d'un point de vue réaliste, il pourrait bien être l'un des NAS les plus intéressants que nous ayons testés à ce jour, car il est rapide, très riche en fonctionnalités et offre deux prises Ethernet de 2,5 Gbps. De plus, vous pouvez insérer quatre disques durs ou SSD à côté de deux unités de stockage NVMe M.2.



Contrairement à la série NAS Nimbustor de Harry Potter, légèrement référencée, le Lockerstor est équipé d'un look ASUSTOR familier et offre un design plus professionnel. Le AS6604T, avec ses plateaux 4 pour 4 disques durs/SSD, a été équipé d'un processeur Intel Celeron J4125, qui est un quadri-cœur avec des fréquences qui se situent dans la gamme des 2 GHz avec un turbo maximum à 2,7 GHz. Ce nouveau modèle s'adresse plus spécifiquement à un consommateur professionnel. Nous pensons cependant que chaque ménage devrait disposer d'une unité NAS.



L'idée de cette série est que le stockage de données numériques et les fonctionnalités comme la diffusion en continu deviennent plus importants. Si vous avez besoin d'un stockage rapide et de grande capacité pour des vidéos diffusées en continu sur plusieurs appareils, c'est là que le AS6604T entre en jeu. Outre ses quatre emplacements de 3,5 pouces et 2,5 pouces compatibles (pouvant accueillir à la fois des disques durs et des SSD), ce LockerStor offre également le luxe de disposer d'emplacements M2 entièrement récupérables, c'est vrai ; pleural.



Ils sont compatibles NVMe, donc très rapides aussi. Si vous disposez d'une infrastructure Ethernet Multi-GigE, vous pouvez atteindre ~300 Mo/sec sur une seule prise Ethernet, le processeur est suffisamment rapide pour maintenir ce flux de fichiers verrouillé et chargé. Ces caractéristiques clés à elles seules en font un NAS vraiment performant, point final.



Il possède toutes les caractéristiques que vous connaissez d'Asustor, mais maintenant encore plus :



- Deux ports 2,5 GbE avec jusqu'à 5 Gbps sous Link Aggregation,

- Deux ports SSD M.2 NVMe pour une mise en cache rapide,

- Expérience 4K (dépassement HDMI),

- Processeur Intel Celeron quadricœur - 30 % plus rapide que la génération précédente,

- 4 Go DDR4-2400 - 30 % plus rapide que DDR3,

- Supporte Wake on LAN et Wake on WAN.







Asustor a également donné à cette série de NAS AS66604T un processeur adapté ; il s'agit d'un Intel Celeron J4125 TDP 10W (Gemini Lake refresh - ouais, vous l'avez deviné ; 14nm ;-) quadri-cœur avec une base de 2 GHz et une fréquence d'horloge Turbo de 2,7 GHz. Il dispose d'un iGPU 4K avec support graphique intégré (principalement utilisé comme moteur de transcodage pour les NAS). Cela signifie que les applications multimédia natives d'Asustor et de Plex Media Server prendront en charge le transcodage (Plex nécessite toutefois un abonnement premium pour l'activer).



Cela offre donc de nombreuses performances tout en restant efficace sur le plan énergétique. Un NAS est en fait un serveur, il a donc besoin d'un peu de mémoire système. Il comprend 4 Go de mémoire DDR4 (SO-DIMM), mais vous pouvez ajouter 4 Go supplémentaires via le port d'extension pour atteindre un total de 8 Go. Le système d'exploitation qui gère tout cela est ADM, maintenant à la révision 3.5. Et j'ai vu ce logiciel se développer au fil des ans pour devenir quelque chose de très impressionnant, stable et surtout, sécurisé.



ADM est associé à une interface graphique de bureau (GUI) facile à utiliser. Une fonctionnalité récente est maintenant incluse et le système de fichiers btrfs est pris en charge, ce qui permet de prendre des instantanés des volumes de stockage pour des sauvegardes faciles et une application docker, Plex, et un serveur roon pour les applications multimédia. Vous remarquerez également que le Lockerstor AS 66604T a la capacité de diffuser des vidéos en continu sur l'appareil pour regarder une vidéo de haute qualité comme Youtube et se mettre à bouger dès que l'unité NAS a même une sortie HDMI 2.0a.



Le logiciel inclus avec votre achat d'un Asustor NAS offre de nombreuses applications de gestion des médias, de gestion des fichiers, d'outils de sauvegarde et d'outils systèmes de première partie. Pour ceux qui ont un état d'esprit plus SOHO, il y a aussi la prise en charge de la nouvelle application docker/conteneur pour l'exécution de petits environnements virtuels ; VirtualBox est pris en charge pour les plus grandes VM et dispose de la protection ClamAV contre les intrusions, les logiciels malveillants, les virus, et plus encore.



Nous testons le modèle à 4 baies, chargé de fonctionnalités et d'une pléthore de logiciels qui permettront tout, du simple serveur FTP aux solutions adaptées aux machines virtuelles et aux tas de fonctionnalités multimédia. Au fait, ces unités bénéficient d'une belle garantie 3, ce que vous n'obtenez qu'avec les serveurs NAS haut de gamme d'autres marques.



Le problème avec les unités NAS et les revues est qu'elles sont si riches en fonctionnalités qu'une revue indépendante peut difficilement décrire toutes les fonctionnalités. Mais croyez-moi quand je vous dis qu'ASUSTOR est tout en haut de l'échelle et qu'il offre tout cela. Avant de commencer l'examen, permettez-moi de répéter qu'il s'agit d'un NAS respectueux de l'énergie grâce à l'architecture de rafraîchissement du lac Gemini.



Par exemple, l'unité active avec un SSD de 2,5" et un SSD M.2 NVMe consomme environ 10 watts, et c'est tout. Le modèle de NAS testé aujourd'hui possède quatre baies pour disques durs (échangeables à chaud) qui sont compatibles avec le RAID. Il leur offre des emplacements NVMe M.2. et 2 prises Ethernets 2,5 Gigabit en duplex intégral ; il est livré avec 3 prises USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s). Oui, ce NAS pourrait être une option à faible consommation d'énergie tout en offrant un petit serveur en fonctionnalités. Jetez un coup d'œil au produit, puis nous nous plongerons un peu plus dans l'examen.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



THE GURU3D