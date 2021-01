COOLER MASTER nous propose un nouveau boitier PC : Le MasterFrame 700 Open-Air ATX Testbench.







Le tout premier châssis de la série MasterFrame de Cooler Master a été révélé : le banc d'essai MasterFrame 700 Open-Air ATX. Le Cooler MasterFrame 700 a été développé avec l'aide de Gear Seekers qui a débuté en 2019. Il présente une conception en plein air avec des charnières variables qui permettent à l'utilisateur d'ouvrir et de fermer les panneaux avant et arrière, qui peuvent tous deux supporter des radiateurs à refroidissement liquide. Le MasterFrame 700 avec son espace illimité supporte jusqu'aux cartes mères SSI-EEB. Il est également livré avec un panneau en verre trempé et un support VESA intégré.















Premium Charnières à friction variable



Des charnières robustes maintiennent les ailes latérales au milieu du cadre et permettent un repositionnement en douceur à n'importe quel angle selon les besoins de l'utilisateur. Des clés Allen sont incluses pour ajuster la tension des charnières afin de faciliter le déplacement ou de permettre aux ailes latérales de supporter des pièces plus lourdes. Ce niveau de flexibilité est un facteur clé pour les utilisateurs qui créent des boucles de refroidissement à eau et des configurations extrêmement uniques.



Conception en plein air



La conception en plein air du MasterFrame 700 permet un accès illimité à l'air frais pour tous les composants du système. Les supports de ventilateur optionnels permettent de guider le flux d'air dans une direction d'admission/évacuation spécifique, empêchant ainsi une recirculation de la chaleur qui réduit les performances.



Un support matériel inégalé



Pour sa taille, le Cooler MasterFrame 700 présente un niveau de compatibilité matérielle inégalé. Il est conçu pour s'adapter à tous les composants disponibles, même surdimensionnés. Les utilisateurs peuvent monter jusqu'à des cartes mères SSI-EEB, plusieurs alimentations et plusieurs radiateurs en même temps, tout en ayant de la place pour des GPU à trois emplacements et du stockage.



Prise en charge du refroidissement par eau extrême



Conçu pour le refroidissement à l'eau, le MasterFrame 700 offre un emplacement de montage flexible pour la pompe et le réservoir, ainsi qu'un support pour plusieurs radiateurs à triple ventilateur.

Mode banc d'essai : Grâce à sa conception modulaire, le MasterFrame 700 peut être posé horizontalement et se transformer en un banc d'essai haut de gamme ultra-fonctionnel. Les composants de refroidissement et d'alimentation sont installés à l'écart de la zone de la carte mère pour une installation sans interférence des composants.



Verre trempé panoramique



Le verre trempé panoramique surdimensionné offre un plus grand angle de vue sur les composants du système et, avec une conception centrée sur le matériel du MasterFrame 700, c'est le moyen idéal de présenter des composants haut de gamme et des solutions de refroidissement personnalisées.



Monture VESA intégrée



Le MasterFrame 700 peut être monté au mur grâce à l'inclusion d'un support VESA de 100 mm x 100 mm. Il est parfait pour mettre en valeur des boucles personnalisées et des composants haut de gamme. Il est fortement recommandé de n'utiliser que des systèmes de montage mural de moins de 14 kg au total.



Conçu pour la personnalisation



Le MasterFrame 700 est conçu dans une optique de personnalisation. Le cadre en trois parties peut être facilement démonté pour la peinture, l'emballage et d'autres modifications.



Prix et disponibilité



Le Cooler MasterFrame 700 est actuellement en vente sur Amazon au prix de 169 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



VORTEZ