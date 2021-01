ALSEYE nous propose un nouveau siège Gamers : Le A8.



A8 est le trône de jeu parfait pour ceux qui veulent s'immerger dans leurs jeux avec un confort absolu tout en profitant d'une



Une chaise de jeu attrayante. Doté d'une très grande taille et avec une capacité de soutien allant jusqu'à 160 kg, multifonctionnelle des possibilités d'adaptation et des matériaux de qualité, si vous cherchez la meilleure chaise de jeu, vous cherchez la A8 !























Dossier ergonomique de première classe







La conception circulaire de la piste, uniformément répartie, utilisant le tissu de la technologie antitache Europe Elastron, peut efficacement détendre la pression lombaire de la colonne vertébrale, plus confortable, montrant de façon éclatante le style luxueux du A8.



Un trône de jeu d'étude : Support jusqu'à 160 kg







Tissu technologique respirant



L'A8 est un siège haut de gamme pour les joueurs les plus exigeants. A8 ajoute à son incroyable qualité et à ses capacités de personnalisation des caractéristiques : les bords des coussins et des coussins sont dotés de bandes de cuir gris cool pour créer une sensation de luxe.



Design à haut dossier qui épouse le corps



Doté d'un design ergonomique, créé spécialement pour les joueurs, A8 est né pour soutenir confortablement votre corps. Sa structure dorsale haute soutiendra adéquatement le bas de votre dos, et y réduira au minimum les tensions.

Tissu respirant de qualité supérieure/mélange de cuir PVC/PU



A8 ne vous apporte que le meilleur. Son tissu/cuir PVC/PU extra-épais est agréable au toucher et laisse passer l'air, ce qui vous permettra de rester frais et confortable.



Oreiller Memory Head et oreiller lombaire







Pour vous apporter un soutien supplémentaire, A8 comprend deux oreillers confortables pour la tête et les parties lombaires. Pour permettre aux joueurs de se concentrer sur le jeu !



Réglage de la hauteur du vérin à gaz







Réglez facilement la hauteur de l'A8 grâce à l'élévateur à piston de haute qualité.



170º Inclinaison







A8 vous permet de vous incliner jusqu'à 170º. Restez droit pendant que vous travaillez et allongez-vous pour vous reposer lorsque vous êtes épuisé.



A3 Conception de la charpente métallique







Les os de l'A8 sont fabriqués en acier A3 et soudés par un robot automatique précis, ce qui garantit non seulement une durabilité à long terme mais aussi un solide soutien pour votre corps.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



