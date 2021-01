SilverStone lance une alimentation de 1000W certifiée SFX-L 80 PLUS PLATINUM.



Le premier bloc d'alimentation SFX-L d'une capacité de 1000W est mis en service. Il s'agit d'un type entièrement modulaire qui a obtenu la certification 80PLUS PLATINUM, et vous pouvez ainsi construire un PC compact orienté haut de gamme.







La norme d'alimentation électrique est ATX12V Ver.2.04/EPS12V, + 12V voie unique 83.3A. Les câbles sont ATX20 + 4pinx1, EPS8pin / ATX12V 4 + 4pinx2, PCI-Express6 + 2pinx3, SATA, périphérique 4pin x1, FDDx1. La taille du ventilateur de refroidissement est de 120 mm, et le disque sans ventilateur est supporté jusqu'à une puissance de 200 W. Des roulements à billes doubles très durables sont utilisés pour les roulements.



En outre, le circuit de protection est équipé d'une protection contre les surintensités (OCP), d'une protection contre les surpuissances (OPP), d'une protection contre les surtensions (OVP), d'une protection contre les courts-circuits (SCP) et d'une protection contre la surchauffe (OTP). Les dimensions extérieures sont les suivantes : largeur 125 mm, profondeur 130 mm, hauteur 63,5 mm, poids 1,68 kg. La garantie du produit est de 3 ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D