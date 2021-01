SHARKOON nous propose un nouveau clavier pour les Gamers : Le SKILLER MECH SGK30.



Le SKILLER SGK30 est un clavier mécanique qui n’impressionne pas seulement par sa fabrication de haute qualité mais aussi par ses autres nombreuses caractéristiques qui font battre le cœur de chaque gamer et amateur de PC plus vite. Le clavier est simple et noir, mais l’éclairage RVB intégré offre des effets spectaculaires, qui peuvent aussi être réglés au goût de chacun grâce aux nombreuses options de réglages. Grâce à un taux d’interrogation maximum de 1000 Hz, le SKILLER SGK30 est adapté aux gamers pour qui les dispositifs d’entrée très réactifs sont une priorité mais est aussi une alternative élégante pour les dactylographes rapides pour le travail de bureau quotidien.











Contrôle total dans chaque situation



Le SKILLER SGK30 a une fonction de frappe de coulée afin que les commandes de touche complexes soient reconnues rapidement et de façon fiable, permettant ainsi un contrôle total même quand la situation est mouvementée. Les touches intégrées avec fonction anti-ghosting assurent également une commande d’entrée qui est rapide et précise pour le gaming dynamique et la saisie rapide.



Encore plus de possibilités



Grâce au logiciel gaming du SKILLER SGK30, jusqu'à 20 profils de jeu peuvent être sauvegardés. Vous pouvez accéder aux paramètres personnalisés, à tout moment, en seulement quelques cliques. La fonction macro intuitive du logiciel rend la sauvegarde plus facile et règle les commandes d’entrées créées personnellement. Les fonctions de touche préréglées permettent aussi un accès facile à des fonctions multimédia grâce à un bouton.



Éclairage RVB réglable. L’éclairage RVB intégré du SKILLER SGK30 assure des effets colorés et un éclairage spectaculaire des touches. Grâce à un bouton, plus de 15 effets de lumière préréglés peuvent donner un nouveau look au clavier, ne laissant aucune chance à l’ennui. Cependant, si vous êtes fatigué du jeu de couleurs offert, vous pouvez aussi régler et sauvegarder vos propres profils de lumière selon vos envies et donner au clavier votre propre touche personnelle.



Conçu pour être durable



Afin que le SKILLER SGK30 soit prêt pour de nombreuses sessions de gaming, une attention particulière a été portée à une fabrication de haute qualité. Grâce aux boutons mécaniques durables et au câble en textile tressé, le clavier est bien équipé pour une longue durée de vie. Avec 50 millions de frappes au clavier, les touches ont une endurance au-dessus de la moyenne. La fiche USB plaqué or assure un taux de transfert meilleur et sans problème par rapport aux connections classiques.



Intemporel et compact



Mesurant 430 mm de longueur et 144 mm de profondeur, le SKILLER SGK30 est compact et permet un gain de place considérable. Mesurant seulement 35 mm de hauteur, il est agréablement bas, et le design minimaliste et intemporel du clavier dispense de toutes sortes de distractions qui ne sont pas nécessaires, se concentrant plutôt sur la facilité d’utilisation.



Voici la fiche technique :



SKILLER MECH SGK30 (RED)







SKILLER MECH SGK30 (BLUE)







Il est disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 51.90 euros.



SHARKOON