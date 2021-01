Chieftec annonce un nouveau boitier PC : Le CI-02B-OP.



Aujourd'hui, CHIEFTEC présente un nouveau boîtier cube multifonctionnel qui peut trouver sa place dans tous les environnements, du bureau aux systèmes multimédia domestiques. Doté d'un design élégant combinant l'aluminium brossé et une maille favorisant la circulation de l'air, c'est un boîtier qui allie un style intemporel à une grande fonctionnalité.























Le CI-02B-OP rejoint la série Mesh de CHIEFTEC dans un format compact m-ATX cube. Malgré ses dimensions très compactes, ce boîtier est extrêmement flexible en termes de compatibilité matérielle, prenant en charge des blocs d'alimentation ATX jusqu'à 16 cm de long, des cartes graphiques jusqu'à 320 mm de long et des refroidisseurs de CPU jusqu'à 160 mm de hauteur. De plus, l'installation des composants est très facile grâce au mécanisme de pliage connu sous le nom de CI-01B-OP.



De plus, grâce à sa grande flexibilité sur les disques internes et externes, supportant des disques optiques de 5,25" et 3,5", 2x 3,5" HDD et 3x 2,5" SSD, le CI-02B-OP est également très adapté pour le divertissement à domicile ou comme mini-serveur.



Il sera disponible dans le mois de février 2021.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP